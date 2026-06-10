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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Taylor Michael Тейлор Майкл

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Сайт - помощник в получении виз сливал данные клиентов. Скомпрометированы более 100 тысяч паспортов 1
25.02.2013 Почему у динозавров самые длинные шеи 1
06.04.2007 Microsoft раскритиковали за проталкивание Open XML 1
26.02.2007 Глобальный протест пользователей 24 марта 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Taylor Michael и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Microsoft Corporation 25775 1
Visa International 1993 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Open Source Consortium - Консорциум открытого кода 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 1
FreePik 1841 1
Быстров Денис 3 1
Зайцев Михаил 345 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 83 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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