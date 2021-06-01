Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках

В одной из школ Подмосковья будет развернута ИИ-система слежки за детьми. Она будет контролировать их поведение и психоэмоциональное состояние. В частности, она сможет помечать бег по коридорам как опасное поведение и уведомлять психолога, если ребенок долго находится в плохом настроении. Разработчики планируют внедрить такую систему во все школы Московской области.

Искусственный интеллект возьмет детей под стражу

Российская компания «Для самых родных. Обнинск» (ДСР) готовится к запуску системы контроля за учениками отечественных школ на базе искусственного интеллекта (ИИ). Как пишут «Ведомости», проект будет развернут до конца 2021 г. Под него подпадут ученики одной из школ Подмосковья, но пока неизвестно, какой именно.

Система разработана отечественной ИТ-компанией «АИС город». Она вместе с ДСР и консорциумом «Интегра-С» входит в группу компаний «Союзинфотех».

Перед системой будет стоять несколько задач. В частности, она возьмет под свой контроль состояние всей инфраструктуры школы, а также будет следить за тем, обеспечены ли дети питанием.

Какая школа или гимназия Московской области (МО) в итоге станет участником проекта, определит губернатор МО Андрей Воробьев. По информации издания, в настоящее время проходит инженерное обследование гимназии, расположенной на северо-западе области.

Контроль за «опасным» поведением детей

В список функций новой ИИ-системы наблюдения также войдет слежка за обеспечением детей медицинской помощью, если те в ней будут нуждаться. Помимо этого, умная система будет контролировать и поведение учеников.

Российских детей будут держать под постоянным наблюдением

Например, система слежения будет распознавать бег по коридорам школы, катание на перилах и другие «нетипичные» способы проведения времени на переменах. За все это будет отвечать сеть из специальных умных камер наблюдения.

Такое поведение умная система может пометить как опасное. «Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал, уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы», – сообщил «Ведомостям» заместитель ИТ-директора компании «АИС Город» Валерий Кандаулов.

Слежка будет тотальной

Искусственный интеллект, помимо прочего, возьмет под свой контроль еще и психоэмоциональное состояние детей. Например, система может определить, что ребенок несколько дней подряд находится в плохом настроении и уведомить об этом учителя и школьного психолога.

Такой пример привел изданию исполнительный директор группы компаний «Союзинфотех» Александр Кочуров. «Чтобы определить психоэмоциональное состояние ребенка, мы используем нейронную сеть, которая сравнивает заложенные в нее эмоции и анализирует все факторы, от оценок ученика до его поведения», – сказал он.

Систему слежки за детьми также можно интегрировать с имеющимися в школе датчиками и сенсорами. Например, она может зафиксировать повышенную температуру воздуха в классе и расценить это как угрозу здоровья детей.

«Безынициативный» искусственный интеллект

Система, которую ДСР и «АИС город» хотят внедрить в подмосковной школе, представляет собой систему предиктивной безопасности. В ее обязанности входит лишь контроль за происходящем в коридорах и классах учебного заведения.

Она будет уведомлять всех ответственных лиц (учителя, завучи и др.) о различных нарушениях, и принимать необходимые решения будут непосредственно они. Комплекс, готовящийся к развертыванию, включает как аппаратную часть (камеры наблюдения), так и программную, к которой, помимо прочего, относятся личные кабинеты для родителей и учителей. Со слов Валерия Кандаулова, система позволит даже отслеживать посещаемость уроков учениками.

Полное импортозамещение

Валерий Кандаулов подчеркнул, что все использованные в системе технологии имеют российское происхождение. «Решение готово к эксплуатации, достаточно только его смонтировать и подключить», – добавил он, не сообщив, какое ПО используется в системе, и кто является производителем видеокамер.

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С его слов, расходы на внедрение умного ИИ, который будет следить за учениками составляют от 500 тыс. руб. до 6,5 млн руб. Итоговая цена будет зависеть от выбранных параметров системы.

Александр Кочуров сообщил изданию, что проект «ультрацифровизации» школы Подмосковья финансируется в рамках нескольких ведомственных. В их числе, по его словам, программа «Цифровая образовательная среда», продвигаемая российским Минпросвещения.

«Если пилотный проект будет успешным, т. е. система покажет свою эффективность, то мы сможем говорить о тиражировании опыта в Московской области», – подытожил Кандаулов.

Планы Минпросвещения

Российское Министерство просвещения действительно заинтересовано в организации в отечественных школах системы слежки за учениками. Впервые об этом стало известно, как сообщал CNews, в июне 2020 г.

Министерство планирует оснастить системами видеонаблюдения с распознаванием лиц более 43 тыс. общеобразовательных учреждений страны до 2024 г. Заказчиками работ в рамках этого проекта выступают региональные департаменты образования, а исполнителем назначен Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в состав «Ростеха».

Эти системы будут базироваться на оборудовании и ПО Orwell 2k с видеоаналитикой и компьютерным зрением. Его поставки обеспечит «Элвис-неотек» (портфельная компания «Роснано»).

Общая сумма всех контрактов может превысить 2 млрд руб. Например, цена одной камеры составит приблизительно 10 тыс. руб., а на каждую школу потребуется около 20 таких камер. Как сообщили CNews в УК «Роснано», в школьных системах видеонаблюдения применяются IP-камеры серии Visorjet Smart Mini, предназначенные для размещения внутри помещений. В частности, упоминаются Visorjet Smart Bullet Mini с широкоугольным объективом, а также устройство в купольном исполнении Visorjet Smart Dome Mini.

Следует отметить, что свое название система Orwell 2k могла получить от фамилии известного писателя Джорджа Оруэлла. Это автор культового романа «1984» о тоталитарном обществе с развитой технологией тотальной слежки.