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Счётчик Гейгера газоразрядный прибор для автоматического подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.08.2026 Caviar представил iPhone 17 со встроенным счетчиком Гейгера 1
28.07.2023 ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ 1
10.01.2022 Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир 1
26.05.2017 В Москве тестируют применение технологий VR и AR в образовании 1
05.10.2015 Счётчик Гейгера - в каждый смартфон 1
30.06.2014 Как создаются Интернет-вещи? 1
22.04.2014 Разработан недорогой лидар большой дальности 1
22.10.2012 Астрономы "забрались" внутрь Фукусимы 1
15.12.2011 Алеет Фукусима 1
10.10.2011 iPhone Гейгера 1
08.08.2011 Ядерный реактор на кухне: хобби обернулось арестом 1
14.11.2006 Счейтчик Гейгера в виде часов 1
06.10.2005 Сверхновая виновата в гибели мамонтов? 1
06.10.2005 Сверхновая виновата в гибели мамонтов? 1
17.06.2003 Дорога к Марсу лежит через катастрофы 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Счётчик Гейгера и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12733 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat - Galileo Avionica SpA 33 1
Scosche 3 1
Thanko FTLab 1 1
Samsung Electronics 11090 1
IBM - International Business Machines Corp 9705 1
Toshiba Corporation 2982 1
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Blender 53 1
OpenAI 566 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 221 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 111 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 252 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1066 2
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Hyundai Motor Company 438 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5985 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2077 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26918 4
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