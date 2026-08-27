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Счётчик Гейгера газоразрядный прибор для автоматического подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.08.2026
|Caviar представил iPhone 17 со встроенным счетчиком Гейгера 1
|28.07.2023
|ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ 1
|10.01.2022
|Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир 1
|26.05.2017
|В Москве тестируют применение технологий VR и AR в образовании 1
|05.10.2015
|Счётчик Гейгера - в каждый смартфон 1
|30.06.2014
|Как создаются Интернет-вещи? 1
|22.04.2014
|Разработан недорогой лидар большой дальности 1
|22.10.2012
|Астрономы "забрались" внутрь Фукусимы 1
|15.12.2011
|Алеет Фукусима 1
|10.10.2011
|iPhone Гейгера 1
|08.08.2011
|Ядерный реактор на кухне: хобби обернулось арестом 1
|14.11.2006
|Счейтчик Гейгера в виде часов 1
|06.10.2005
|Сверхновая виновата в гибели мамонтов? 1
|06.10.2005
|Сверхновая виновата в гибели мамонтов? 1
|17.06.2003
|Дорога к Марсу лежит через катастрофы 1
Публикаций - 15, упоминаний - 15
Счётчик Гейгера и организации, системы, технологии, персоны:
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 1066 2
|TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
|Hyundai Motor Company 438 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.