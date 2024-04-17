1C Game Studios и Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой объявляют о сотрудничестве в рамках создания игры «Война Миров: Сибирь»

1C Game Studios и театр Ермоловой объявляют о совместной работе над проектом «Война Миров: Сибирь». Впервые в истории отечественной игровой индустрии актеры будут не только озвучивать персонажей, но и примут непосредственное участие в их создании: оцифрованные образы артистов будут использованы для создания игровых героев, их лиц и движений. Об этом CNews сообщили представители 1C Game Studios.

Директор 1C Game Studios Альберт Жильцов: «Видеоигры занимают уникальное положение — они находятся на стыке искусства и технологий. Это один из самых популярных и молодых видов творчества. Театральное искусство, наоборот, одно из древнейших. Оно имеет уникальные особенности и богатую историю, благодаря чему не теряет актуальности. Мы успешно работаем с передовыми технологиями и выпускаем игры самых разных жанров, от авиасимулятора до онлайнового шутера. Перед нами стоит амбициозная цель – научиться рассказывать историю и строить интересные миры. Театр умеет создавать неповторимую атмосферу и погружать в нее зрителя. Она стирает грань между искусством и реальностью. Это именно то, что требуется при работе над масштабным сюжетно-ориентированным проектом».

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков: «Театр в меньшей степени, чем другие виды искусства, зависит от технологий. Но он открыт поискам и экспериментам, необходимо пробовать использовать в своей работе то, что придумывают умные талантливые люди. Поэтому участие в создании новой компьютерной вселенной – бесценный опыт для нас и для наших артистов. Ведь театр – это не только сцена, а весь мир, как сказал когда-то великий Шекспир».

«Война Миров: Сибирь» — приключенческая экшен-игра, вдохновленная идеями классического фантастического романа Герберта Уэллса.

По сюжету в альтернативном 1896 г. Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие игры «Война Миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Империи.

Особенности игры

Авантюрное приключение в жанре Action/Adventure с видом от третьего лица. Глубоко проработанный сюжет и запоминающиеся персонажи — классические типажи из истории Российской Империи конца XIX века.

Перестрелки с использованием десятков видов оружия: от капсюльных винтовок и пистолетов на дымном порохе до пулеметов «Максим». Стелс-элементы и пространственные головоломки.

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1C Game Studios — студия разработки и издательства видеоигр, основанная в декабре 2012 г. За 10 лет студия выросла с 20 до 240 человек. Первая игра 1CGS, авиасимулятор «Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград», появилась в 2014 г. Всего в серии «Ил-2 Штурмовик: Великие Сражения» за 10 лет вышло более 30 игр. В январе 2015 г. началась разработка тактического онлайн-шутера «Калибр». В декабре 2019 г. стартовал открытый бета-тест. В разработке также находится серия игр «Сказки Старой Руси» по вселенной художника-иллюстратора Романа Папсуева, а также приключенческий экшен «Война Миров: Сибирь», вдохновленный идеями из классического фантастического романа Герберта Уэллса.