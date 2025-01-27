В интернет-магазине выставлены на продажу российские месторождения золота и алмазов

Популярность онлайн-торговли в России растет. Теперь на интернет-платформе можно даже найти объявление о продаже месторождений золота, алмазов и других полезных ископаемых.



Расценки на недра в интернет-магазине

На платформе «Авито» продаются несколько месторождений полезных ископаемых, выяснил ТАСС.

Месторождение россыпного золота в Приморском крае, например, пользователь ресурса выставил за 350 млн руб. Он же продает за 600 млн руб. 75% долю в месторождении алмазов в Якутии.

В другом объявлении предлагается купить 25% в месторождении фосфоритов с производством удобрений в Кировской области за 30 млн руб. Разработка уже ведется.

freepik На « Авито » можно купить, например, долю в месторождении алмазов в Якутии

В объявлениях указывается, что продаются либо компании, владеющие лицензией, либо доли в таких компаниях, но не сами лицензии.

Что можно и нельзя продать в интернет-магазине

На вопрос о законности таких сделок в Минприроды России отметили агентству, что по закону «О недрах», компании не могут продавать лицензии на пользование недрами другим лицам. В случае реорганизации юридического лица передача лицензий разрешена, но при условии, что новое юрлицо будет отвечать всем требования пользователя недр.

Через интернет-платформы можно найти покупателя компании, владеющей лицензией на недра, и договориться о ее продаже. Но процесс переоформления лицензии после изменений в структуре владения компании должен вестись в соответствии с законодательством, объяснил источник в отрасли.

Указанные объявления размещены в категория «Готовый бизнес» на «Авито». Они не входят в транзакционную модель платформы, сказали ее представители. Проверка деталей производится на стороне покупателей и бизнес-брокеров. «Оформление такой сделки, в том числе переоформление лицензии, если оно требуется по закону из-за формата сделки, осуществляется за пределами "Авито". Это могут сделать только компетентные органы», — пояснили в компании.

Рынок интернет-торговли

Рынок интернет-торговли в России растет не первый год. В 2023 г., по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Сбербанка, как писал РБК в феврале 2024 г., оборот таких компаний вырос на 28% год к году до более чем шести трлн руб., причем в основном за счет активности покупателей в регионах.

За 2022 г. оборот электронной коммерции в России составил 4,98 трлн руб. Относительно 2021 г., согласно информации АКИТ, его объем увеличился почти на 30%.

Онлайн россияне чаще всего приобретают электронику и бытовую технику, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания. Но можно купить и завод. В январе 2025 г. CNews писал, что на «Авито» за 170 млн руб. выставили на продажу производственный комплекс (здания и земельный участок) бывшего радиозавода «Октябрь» в Карабаше Челябинской области.

«Авито» впервые вошел в топ-10 крупнейших онлайн-игроков в 2023 г., как сообщили «Ведомости» в апреле 2024 г. Его оборот аналитики Infoline оценили в 1,9 трлн руб. (примерно, так как на платформе не отслеживается число совершенных сделок и их суммы). Оборот Wildberries по России (без учета услуг) в 2023 г. вырос на 80% до 2,5 трлн руб., а Ozon по России (без учета услуг) — на 108% до 1,64 трлн руб.

Классифайд-платформу «Авито» от маркетплейсов отличает, прежде всего, наличие у потенциального покупателя возможности моментального взаимодействия и обратной связи с владельцем товара.