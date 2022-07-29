Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Свыше 5000 сельчан Южного Урала впервые получили доступ к 4G «Мегафона»

Жители села Демарино, поселков Кассельский, Смеловский, Снежный и Целинный в Челябинской области теперь смогут пользоваться качественной голосовой связью и мобильным интернетом «Мегафона» на 4G-скоростях. Инженеры оператора установили новое телеком-оборудование в этих населенных пунктах. В целом же, с 2022 г. в регионе было модернизировано и построено свыше 50 базовых станций.

В малочисленных населенных пунктах мобильная сеть зачастую выступает единственным средством связи, поэтому развитие инфраструктуры в селах региона является социально значимой задачей. Просмотр фильмов онлайн, общение по видеосвязи, использование госуслуг – эти и другие вопросы свыше 5000 жителей теперь могут решать с помощью мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Сегодня около 25% всего нашего трафика приходится на небольшие населенные пункты области. Причем, жители глубинки зачастую опережают по объемам потребления интернета среднестатистического горожанина. Мы планомерно развиваем сеть, чтобы независимо от места проживания челябинцы могли пользоваться лучшим LTE-покрытием и с комфортом решать любые задачи в глобальной сети», – сказал директор «Мегафона» в Челябинской области Сергей Денисов.

Кибербезопасность КИИ: от теории к практике
Защита данных

В целом с 2022 г. «Мегафона»модернизировал и построил уже свыше 50 базовых станций в Челябинской области. Оператор расширил покрытие, увеличил емкость сети и скорость передачи данных в Челябинске, Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Златоусте, Копейске, Коркино, Карабаше, Миассе, Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Чебаркуле, Южноуральске, других городах и небольших поселениях региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения

Россиян оставили без подарочных SIM-карт. Операторы экстремально сокращают расходы

В «Билайне» тотальная ревизия тарифных планов. Новые расценки

«Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Билайн» ополчились против неподъемных штрафов за «серые» SIM-карты

Россия осталась без 5G на долгие годы

Хозяин МТС сменил президента и распрощался с Чубайсом

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще