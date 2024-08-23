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МТС оцифровала крупнейший медицинский кластер Челябинска

МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Челябинске. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла более чем на 15% в медгородке Челябинской областной клинической больницы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость мобильного интернета выросла в корпусах Челябинской областной и детской клинической больниц, областного перинатального центра, центра онкологии и ядерной медицины, областной станции переливания крови и в других объектах медицинской инфраструктуры. Также LTE-интернет стал быстрее на территории Южно-Уральского государственного медицинского университета. Обновленная сеть обеспечивает пользователей сервисов МТС надежной связью и высокоскоростным доступом к мобильным сервисам даже в периоды повышенной нагрузки.

Теперь врачи, посетители корпусов Челябинской областной больницы и других учреждений смогут на высокой скорости пользоваться привычными цифровыми сервисами для связи с родными, для работы, учебы и организации досуга. Пациенты еще быстрее смогут отправлять родным фото и видео, созваниваться с близкими по видеосвязи, скачивать фильмы в высоком качестве, загружать результаты анализов и записываться на прием к врачам.

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«Мы улучаем связь по всему региону и наращиваем мощность сети в локациях, где живет и проводит время большое количество пользователей сервисов экосистемы МТС. При этом, социально значимые объекты, среди которых медицинские и образовательные организации, также остаются под пристальным вниманием наших технических специалистов. Так, в Челябинске мы добавили скорости LTE-интернета целому медицинскому кластеру, который объединяет многочисленные корпуса одного из главных медучреждений региона – Челябинской областной клинической больницы, а вместе с этим и образовательной площадке, где получают знания будущие врачи. До этого мы провели работы и усилили покрытие на территории городской больницы №6, расположенной в Металлургическом районе Челябинска», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала 2024 г. МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургическом и Курчатовском районах Челябинска, Усть-Катаве, Верхнеуральске и других населенных пунктах Южного Урала.

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