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МТС добавила скорости LTE на юге Магнитогорска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации мобильной сети в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. В результате проведенных работ в одном из наиболее густонаселенных спальных микрорайонов города скорость мобильного интернета выросла более чем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После усиления сети доступ к стабильному высокоскоростному интернету МТС получили жители многоэтажек, расположенных по улице Зеленый лог – в 147-м и 148-м микрорайонах, а также в домах ЖК «Ближний» и микрорайоне Хуторки. В отдельных точках Магнитогорска после проведенных работ технические специалисты МТС отмечают и более высокий рост скорости LTE-интернета – до 30%.

Благодаря улучшениям жители многоэтажек и частных домов в южной части Магнитогорска смогут с большим комфортом пользоваться сервисами цифровой экосистемы МТС и другими онлайн-ресурсами. даже во время вечерних «пиковых» нагрузок на сеть. Усиление сети LTE также расширяет для магнитогорцев доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы.

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«В спальных микрорайонах южноуральнцы пользуются мобильным интернетом более активно, чем в деловых центрах. Сегодня онлайн-ресурсы помогают в организации семейного досуга и отдыха в свободное от работы время. Поэтому мы точечно увеличиваем скорость LTE-интернета в локациях, где проживает большое количество пользователей наших экосистемных сервисов. Для магнитогорцев мы можем дополнить быстрый мобильный интернет и фиксированным. Наши объединенные тарифы включают в себя не только сотовую связь и домашний интернет на скорости до 1Гбит/c, но и развлекательные сервисы, среди которых онлайн-кинотеатр KION. Помимо удобства подключения и использования, такая комбинация услуг дает нашим пользователям хорошую выгоду», — директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начла года МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургическом и Центральном районах Челябинска, Усть-Катаве, Верхнеуральске и других населенных пунктах Южного Урала.

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