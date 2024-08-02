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МТС увеличила скорость LTE-интернета на северо-западе Челябинска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Калининском районе Челябинска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в спальных микрорайонах Челябинска выросла более чем на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После усиления сети доступ к стабильному высокоскоростному интернету МТС получили жители многоэтажек, расположенных в районе улиц Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Чичерина. Скорость мобильного интернета LTE выросла в том числе у ТРК «Космос», образовательных и медицинских учреждений, среди которых областная больница №3. В отдельных точках северо-запада Челябинска после проведенных работ технические специалисты МТС отмечают и более значительный рост скорости – до 30%.

Благодаря улучшениям жители спальных микрорайонов Челябинска смогут с большим комфортом пользоваться сервисами цифровой экосистемы МТС и другими онлайн-ресурсами. Например, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях, слушать музыку онлайн даже во время вечерних «пиковых» нагрузок на сеть. Усиление сети LTE также расширяет для южноуральцев доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы.

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«Мы улучаем связь по всему региону и наращиваем мощность сети в локациях, где живет большое количество пользователей сервисов экосистемы МТС. В Калининском районе Челябинска в многоэтажных домах мы фиксируем рост активности абонентов, что может влиять на скорость интернета в вечерние часы. Для того, чтобы быстрый мобильный интернет оставался доступен всем, мы модернизировали инфраструктуру в этой части города. Такая мера обеспечивает еще больший комфорт южноуральцев, в том числе тех, кто пользуется объединенными наборами услуг от МТС – мобильной связью, домашним интернетом и другими цифровыми решениями», — директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начла года МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургическом районе Челябинска, Усть-Катаве, Верхнеуральске и других населенных пунктах Южного Урала.

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