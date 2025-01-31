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МТС расширила сеть LTE на федеральной трассе М5 «Урал» для десятков тысяч автомобилистов

ПАО «МТС» сообщает расширении покрытия сети LTE на участках федеральной автодороги М5 «Урал» в Челябинской области, по которой каждый час проходит более 1000 транспортных средств. Благодаря включению на базовых станциях, расположенных вблизи трассы, «дальнобойного» диапазона LTE900 с высокой проникающей способностью радиосигнала, тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование вблизи автодороги М5 «Урал» в шести районах и городских округах Челябинской области. Так, в горнозаводской зоне Южного Урала МТС расширила сеть на участках автодорог Сим – Усть-Катав, Усть-Катав – Юрюзань, Юрюзань – Куса, ЗлатоустСатка, Златоуст – Миасс, ЧебаркульМиасс.

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Мобильный интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, пользоваться навигатором и картами, искать в интернете информацию о местных достопримечательностях, магазинах, АЗС на пути следования, использовать цифровые сервисы, например, слушать музыку, а также читать новостные ленты, узнавать прогноз погоды во время путешествия.

«Федеральная трасса М5 не только соединяет крупные города Челябинской области, но и является важной транспортной артерией всей страны. Наличие стабильной связи в таком оживленном транспортном коридоре, проходящем через горный массив, одновременно является вопросами комфорта и безопасности. Несмотря на особенности местности и большие перепады высот, которые мешают прохождению радиосигнала, наши технические специалисты поэтапно улучшают покрытие сети на данной автотрассе, а также других дорогах федерального и регионального значения», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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