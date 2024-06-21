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МТС добавила скорости LTE в Магнитогорске

МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Магнитогорске. Рост скорости мобильного интернета более чем на 15% произошел во всех районах города благодаря рефармингу – переводу частот, выделенных под поколение 3G, на более современный стандарт мобильной связи LTE.

МТС провела рефарминг более 80 базовых станций, расположенных в Магнитогорске. Модернизация позволила расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета на правом и левом берегах города для более 400 тыс. южноуральцев.

После усиления сети доступ к стабильному высокоскоростному интернету МТС получили работники промышленных предприятий, расположенных в левобережной части города. Скорость передачи данных также выросла на правом берегу: в популярных зонах отдыха – в парке Притяжение, в рекреационных зонах вдоль набережной реки Урал, в многочисленных парках и скверах города, на спортивных площадках и в торгово-развлекательных комплексах. Повышение качества связи отметили жители многоквартирных домов Магнитогорска – улучшения произошли внутри помещений, в том числе расположенных на цокольных этажах, где часто встречаются кафе и магазины.

Благодаря улучшениям магнитогорцы и гости города смогут с большим комфортом пользоваться сервисами цифровой экосистемы МТС и другими онлайн-ресурсами. Например, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях, слушать музыку онлайн даже во время вечерних «пиковых» нагрузок на сеть.

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«Мы завершаем очередной этап программы развития связи в Магнитогорске, а вскоре переведем в LTE и другие базовые станции. Такое техническое решение как рефарминг позволяет коврово нарастить емкость мобильной сети и существенно увеличить скорость мобильного интернета в короткий срок. Это обеспечивает еще больший комфорт нашим абонентам, в том числе тем магнитогорцам, кто пользуется объединенными наборами услуг от МТС – мобильной связью, домашним интернетом и другими цифровыми сервисами нашей экосистемы», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начла года МТС усилила покрытие в популярных СНТ и дачных поселках региона, а также увеличила скорость мобильного интернета в Челябинске, Усть-Катаве, Верхнеуральске и других населенных пунктах Южного Урала.

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