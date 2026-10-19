Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН ИЗМИРАН Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 23
РАН ИЗМИРАН и организации, системы, технологии, персоны:
|Копытенко Юрий 2 2
|Шарипов Салижан 19 2
|Combs Larry - Комбс Ларри 6 2
|Тарасов Вадим 6 1
|Guhathakurta Lika - Гухатакурта Лика 1 1
|Богатый Александр 2 1
|Гудошников Сергей 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11630 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|NEWSru.com 229 2
|SpaceWeather 56 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489492, в очереди разбора - 720616.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489492, в очереди разбора - 720616.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.