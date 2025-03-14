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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ковальчук Егор


14.03.2025 Технопарк в сфере радиоэлектроники планируют построить в ЛНР 1
06.12.2023 «Ростелеком» и Миасский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.08.2020 «Росэлектроника» открыла демоцентр smart-технологий для «Умного города» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ковальчук Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9791 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1171 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1325 1
Умные платформы 1716 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2201 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16113 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10844 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2169 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28044 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4083 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1455 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 1
Фетисов Игорь 12 1
Пичугин Иван 31 1
Рыжий Павел 1 1
Михеев Вячеслав 12 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1570 2
Россия - УФО - Челябинская область 1240 2
Россия - РФ - Российская федерация 146164 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 292 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 66 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 62 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 104 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 32 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17549 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346798, в очереди разбора - 764042.
Создано именных указателей - 170872.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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