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Ковальчук Егор
|14.03.2025
|Технопарк в сфере радиоэлектроники планируют построить в ЛНР 1
|06.12.2023
|«Ростелеком» и Миасский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве 1
|11.08.2020
|«Росэлектроника» открыла демоцентр smart-технологий для «Умного города» 1
Ковальчук Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Фетисов Игорь 12 1
|Пичугин Иван 31 1
|Рыжий Павел 1 1
|Михеев Вячеслав 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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