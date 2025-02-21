Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169193
ИКТ 13207
Организации 10352
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25144
Персоны 72221
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Устименко Антон



21.02.2025 В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса 1
07.04.2021 Облака в России: от решения ИТ-задач к достижению бизнес-целей 1
28.06.2018 Нарисован портрет среднего российского основателя стартапа 1
24.04.2018 Исследование EY: москвичи пользуются Wi-Fi в транспорте в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка 1
20.12.2017 Рынок ICO: проекты ICO с русскими корнями входят в тройку лидеров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Устименко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

EY - Ernst & Young Global 373 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
Yandex - Яндекс 7420 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 90 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 393 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ФРИИ Акселератор 50 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4512 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1501 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17123 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12572 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2195 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6467 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1764 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24280 1
Data monetization - Монетизация данных 1636 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8277 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2524 1
DevOps - Development и Operations 880 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1935 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7788 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13270 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9393 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3325 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2281 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1462 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1255 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4776 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 775 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7139 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1128 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2048 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 380 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
Omni - криптовалюта 87 1
Ether - криптовалюта 18 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 613 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 590 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 95 1
Соловьев Алексей 89 1
Калаев Дмитрий 21 1
Галушкин Олег 182 1
Башкеев Алексей 17 1
Гедгафов Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
США - Нью-Йорк 3100 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Великобритания - Лондон 2388 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 1
Европа Юго-Восточная 61 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Австралия - Сидней 274 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2134 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 622 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5110 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 373 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5456 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1966 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 524 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1097 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5891 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6298 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5863 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2745 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6429 1
Стартап барометр 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342108, в очереди разбора - 766898.
Создано именных указателей - 169193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще