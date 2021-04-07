Облака в России: от решения ИТ-задач к достижению бизнес-целей

Облачные платформы становятся инструментом развития бизнеса российских компаний. Увеличение объема данных и нагрузки на онлайн-сервисы, а также рост количества пилотов и экспериментов все чаще приводят компании к решению начать использовать облака или расширить область их применения. С началом использования облачных сервисов компании сталкиваются с эффектом перемен на уровне операционных бизнес-процессов.

К этим и другим выводам пришли компания EY и платформа Yandex.Cloud в результате первого исследования результатов применения облачных сервисов российскими компаниями, их мотивов и барьеров к внедрению. В ходе исследования были проведены глубинные интервью с руководителями 15 крупных компаний из различных отраслей, а полученные данные и гипотезы были проверены и скорректированы по результатам опроса представителей более 700 российских компаний.

Основными факторами перехода на облачные платформы в 2020 году компании-респонденты назвали увеличение нагрузки (57%) и объема обрабатываемых данных (52%). Также опрошенные отмечают рост числа бизнес-экспериментов и пилотных проектов (50%), повышение количества и важности онлайн-сервисов (46%) и общее требование увеличить скорость создания и запуска продуктов (41%).

Эти задачи диктуют свои запросы к ИТ, которые практически невозможно решить с помощью только собственной инфраструктуры и компетенций.

Прежде всего речь идет о потребности в уникальных сервисах облачных провайдеров (50%), повышении надежности ИТ (48%) и снижении расходов (46%). Также с помощью перехода на облако компании решают проблемы поиска DevOps-специалистов (21%).

По мнению респондентов, применение облаков способствуют трансформации самой операционной модели бизнеса, повышению скорости создания новых продуктов и снижению расходов на ИТ.

Половина (50%) российских компаний, использующих облачные технологии, отмечают, что благодаря облаку повысилась прозрачность и ответственность за ИТ-затраты, а 46% говорят о росте ответственности за данные внутри организации.

Также 35% респондентов говорят о демократизации разработок и уходе от «бутылочного горлышка ИТ».

Это дополняют данные об инициаторах применения облаков: более 75% опрошенных отмечают, что заказчиками облачных сервисов в их компании выступают не только ИТ-подразделения. Почти четверть (24%) опрошенных говорят, что ответственность за «облачный» бюджет в их компании уже перенесена на бизнес-подразделения.

Экспертные интервью показали, что представители российского бизнеса оценивают эффект от внедрения облаков значительно шире, чем только прямую экономию на поддержании собственной ИТ-инфраструктуры. Компании, в которых есть опыт использования облаков, прежде всего отмечают рост скорости запуска продуктов, возможности их масштабирования и повышение доступности новых сервисов для решения практических бизнес-задач.

Олег Коверзнев, операционный директор Yandex.Cloud, сказал: «В бизнесе, как и в жизни, нужно уметь принимать решения, от которых зависит будущее компании. И сейчас не секрет, многие компании и даже целые отрасли подошли к черте, за которой - либо качественное изменение, либо стагнация и угасание. Умение разумно применять облачные платформы для роста бизнеса и адаптации к непростым изменениям рынка - это необходимый навык в новом цифровом мире. В мире, где чтобы выжить и быть в лидерах, важно создавать конкурентный цифровой продукт. Переход от потребления к созданию - это и есть то качественное изменение в бизнесе, которое ускоряется благодаря применению облачных платформ».

Антон Устименко, партнер EY, руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора технологий, медиасектора и отрасли связи в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии, отметил: «Довольно часто встречается мнение, что облака – это аутсорсинг вычислительных мощностей и хранилищ данных. Однако возросшая потребность создавать цифровые продукты приводит компании к облаку, как к более комплексному технологическому решению. При этом эффектом от внедрения становится трансформация внутренних операционных процессов. Одними из самых важных эффектов применения облачных платформ в российских компаниях становятся повышение ответственности за ИТ-затраты и рост прозрачности использования бюджетов – как минимум 45% респондентов отметили данные изменения как результат использования облачных платформ».

Несмотря на очевидные преимущества облачных платформ, их используют только 32% российских компаний, принявших участие в исследовании. Главный барьер на пути к облаку - опасения за безопасность данных: о них сказали 46% респондентов, чьи организации уже применяют облачные технологии, и 50% компаний, не использующих облако. Еще 35% компаний, не планирующих переход на облако, боятся попасть в зависимость от провайдера облачной платформы.

Алексей Башкеев, генеральный директор Yandex.Cloud, сказал: «Современные облачные платформы сами по себе являются существенно более надежными, чем собственная физическая инфраструктура. С одной стороны, выход из строя диска, сервера или даже целой серверной стойки в штатном режиме незаметны для пользователя, все данные надежно распределены по всему облаку. С другой стороны, все современные облачные платформы предпринимают все необходимые инженерные и организационные меры по предотвращению несанкционированного доступа к данным».

Но, несмотря на это, ни одна облачная платформа самостоятельно не в состоянии гарантировать полной безопасности пользовательских данных. Это общая ответственность и самой платформы, и тех кто ее использует: любой потребитель в состоянии сделать свои данные общедоступными из-за неправильной настройки политик безопасности или же потерять их не позаботившись о бэкапах. Но, если все сделано правильно, то в облаках можно получить существенно более надежное и безопасное решение чем на собственной инфраструктуре.

Характерно, что наибольшее различие между облачными адептами и скептиками выявил вопрос об эффекте облака для бизнеса компаний: если для трети (33%) респондентов, не использующих облачные технологии, он неочевиден, то среди тех, кто уже применяет облако, сомневаются в его экономической выгодности лишь 16%.

Экспертные интервью с представителями компаний из госсектора и сферы образования выявили существенный потенциал спроса на сервисы облачных платформ среди организаций в данном сегменте, которым облако способно помочь достигнуть амбициозных результатов и оптимизировать внутренние процессы. В то же время именно эти компании испытывают наибольшие трудности с регуляторными нормами и правилами: риски не соответствовать последним для многих госорганизаций превышают преимущества облаков.

Для большинства российских компаний (67% респондентов) предпочтительным вариантом использования облачных технологий является так называемая гибридная модель, при которой в облако переводится только часть функций. Наиболее важным фактором при выборе облачного провайдера компании назвали интеграцию с собственной инфраструктурой: об этом сообщили 86% респондентов, две трети (67%) из которых планируют создание гибридного облака. Среди других ключевых требований к сервис-провайдеру компании отметили прозрачную и прогнозируемую стоимость понятную даже для не ИТ-специалистов (85%) и возможность прямого взаимодействие с разработчиками облака для решения задач компании (83%).

Распространен сценарий, когда после тестирования продукта в облаке дальнейшее развитие переводится на развернутую к тому времени собственную инфраструктуру. Переезд в облако и обратно, таким образом, не всегда связан с какими-либо сложностями, а часто является частью жизненного цикла продукта, сервиса или проекта.

В ходе исследования было проведено 15 глубинных интервью с CTO / CDO крупных российских компаний и государственных учреждений с целью формирования гипотез, зачем в ноябре декабре 2020 года было проведено онлайн-анкетирование среди 720 российских компаний.