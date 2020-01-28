Microsoft, EY и Startupbootcamp помогут российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок

Инициатива Global Pilots

Как стало известно CNews, Microsoft, EY и Startupbootcamp при поддержке инвестиционного холдинга Altergate запускают программу Global Pilots. Программа, по словам организаторов, ориентирована на оказание поддержки российским стартапам в выходе на международный рынок и не имеет аналогов в России.

Организаторы намерены поддерживать инициативу на долгосрочной основе, включая финансирование проведения программы и инвестирование ресурсов в организацию.

Президент Microsoft в России Кристина Тихонова называет помощь российским инновационным стартапам в выходе на международный рынок одним из ключевых приоритетов компании. Microsoft по ее словам, заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с перспективными «выпускниками»: в частности, в рамках программы совместных продаж корпорация помогает своим партнерам получить доступ к более чем 75 тыс. заказчиков по всему миру.

На кого рассчитана программа

Новая программа нацелена на помощь зрелым B2B-стартапам, создающим решения с использованием инновационных технологий, таких, как искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальности, а также имеющие готовый продукт и выручку. На этой стадии развития компаниям трудно сделать качественный рывок и выйти на международный рынок, а Global Pilots как раз и существует для того, чтобы помочь им в этом, отмечают в Microsoft.

Microsoft с партнерами помогут российским ИТ-стартапам выйти на международный рынок

В ходе отбора претендентов решение о включении того или иного стартапа в число участников программы будет принимать совет из представителей компаний-организаторов на основе совокупности таких факторов, как наличие уникального технологического решения с подтвержденной ценностью и готовность к масштабированию и запуску проекта с международной корпорацией, пояснили CNews в Microsoft.

Программа рассчитана на три месяца, ее первый поток будет запущен в марте 2020 г. Он будет включать до 15 отобранных проектов. Все мероприятия пройдут в Москве.

Подать заявку на участие можно на сайте программы.

Какую помощь предложат организаторы

Участникам обещают индивидуальные и групповые обучающие сессии по таким темам как особенности работы с корпоративными заказчиками, построение масштабируемой облачной ИТ-инфраструктуры, формирование партнерской экосистемы, маркетинг и PR, международные продажи. Они также научатся привлекать инвестиции и работать с инвесторами, обеспечивать соблюдение международных юридических стандартов (к примеру, европейским общим регламентом по защите данных GDPR) и оформлять права на интеллектуальную собственность. Старпы-участники могут рассчитывать на помощь экспертов и менторов.

Кроме того, Global Pilots включает содействие в организации и реализации пилотного проекта с международным заказчиком.

Наиболее перспективные участники смогут претендовать на доступ к крупным корпоративным клиентам на международном рынке с помощью экосистемы Microsoft, EY и Startupbootcamp, потенциальное участие в программе совместных продаж Microsoft, а также иные виды дальнейшего сотрудничества от организаторов и партнеров.

Как выяснил CNews по итогам разговора с представителем Microsoft, программа не предполагает непосредственной финансовой поддержки участников со стороны организаторов. Однако вне программы стартапы потенциально могут получить дополнительную помощь, включая прямые инвестиции. Инвестором, к примеру, может выступить Altergate.

Несколько слов об организаторах

Startupbootcamp – международная сеть акселераторов по внедрению инновационных стартапов в работу корпораций, основанная в 2010 г. Помогает структурировать пилотные проекты со стартапами для коммерческих внедрений и поиска новых направлений для развития.

Инвестиционный холдинг Altergate был создан в 2018 г. Евгением Галиахметовым с целью управления капиталом инвесторов на финансовых и венчурных рынках. В сфере венчурных инвестиций Altergate фокусируется на технологических компаниях на ранних стадиях с большим потенциалом роста в своей отрасли. Размер инвестиций для стартапа составляет до $250 тыс. В настоящее время в портфеле Altergate находятся 14 компаний из сфер киберспорта, фудтеха, медицинских, образовательных и финансовых технологий. Особое место в деятельности холдинга занимает направление акселерации стартапов.

EY (ранее Ernst & Young) – крупная британская аудиторско-консалтинговая компания, основанная в 1989 г. У компании 19 офисов в России и ближнем зарубежье.

Ранее Microsoft, EY и технологическая компания Senfino совместными усилиями запустили акселератор стартапов Startberry в Польше. Первый этап программы Startberry стартовал в июне 2017 г. в Варшаве. В его рамках помощь получили 10 бизнес-проектов для создания решений в таких областях как рекрутинг, диагностика заболеваний, финансовая аналитика, искусственный интеллект и внутренние корпоративные коммуникации.