Удальчикова Ирина


СОБЫТИЯ


25.11.2025 «Софтлайн Решения» внедрила у ритейлера систему защиты корпоративной почты от F6 1
21.11.2025 «Софтлайн Решения» обеспечила защиту данных ритейлера с помощью российской СРК «Кибер Бэкап» 1
22.10.2025 «Софтлайн Решения» обеспечивает цифровую трансформацию закупок ритейлера на low-code платформе 1

Удальчикова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 102 3
Softline - Софтлайн 3255 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 796 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 273 1
Comindware - Колловэар 177 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4880 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57236 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31665 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13049 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23111 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13618 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11544 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3152 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 341 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 191 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 663 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 155 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2868 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1591 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4464 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14861 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 674 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 205 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 867 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11440 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4655 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4683 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17127 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6264 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11967 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7614 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2331 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6676 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 675 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33963 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 622 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31928 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 798 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2961 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4270 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 148 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 40 1
Softline - Софтлайн Облако 5 1
Google Android 14661 1
Linux OS 10881 1
Microsoft Windows 16315 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 77 1
Шпак Виталий 32 1
Климов Евгений 19 1
Черников Дмитрий 14 1
Новиков Евгений 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 156640 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10267 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5848 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11426 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25945 1
