Получите все материалы CNews по ключевому слову
Удальчикова Ирина
СОБЫТИЯ
Удальчикова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпак Виталий 32 1
|Климов Евгений 19 1
|Черников Дмитрий 14 1
|Новиков Евгений 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404878, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 186510.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.