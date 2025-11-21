«Софтлайн Решения» обеспечила защиту данных ритейлера с помощью российской СРК «Кибер Бэкап»

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, внедрила систему защиты данных на базе российского решения «Кибер Бэкап». Система компании-разработчика «Киберпротект» обеспечивает комплексную защиту инфраструктуры заказчика, включая резервное копирование, восстановление и защиту от вирусов-шифровальщиков.

В условиях растущих требований к импортонезависимости критической ИТ-инфраструктуры ритейлер принял решение о переходе с зарубежного ПО на отечественные аналоги. Для выбора и внедрения системы заказчик обратился к проверенному ИТ-партнеру — компании «Софтлайн Решения», обладающей статусом Золотого партнера «Киберпротекта» с экспертизой в области построения и защиты инфраструктуры, резервного копирования и кибербезопасности.

Первоначально команда «Софтлайн Решений» провела предпроектную работу: глубокий анализ ИТ-ландшафта заказчика и пилотные проекты, по результатам которых было выбрано решение «Кибер Бэкап». Ключевыми факторами выбора стали: полная совместимость с инфраструктурой заказчика, включая систему виртуализации; наличие сертификата ФСТЭК России; возможность бесшовной миграции с зарубежного ПО.

В рамках проекта проведены поставка и внедрение системы «Кибер Бэкап». Дополнительно компания предлагает клиентам использовать сервис «Кибер Бэкап Облачный» в инфраструктуре «Софтлайн Облако», позволяя хранить резервные копии в защищенном облаке.

В результате проект позволил не только решить задачу импортозамещения, но также существенно повысить гибкость и отказоустойчивость ИТ-сервисов ритейлера. Заказчик получил гарантированную доступность сервисов, оперативную техническую поддержку на русском языке, возможность дальнейшего развития и масштабирования системы, обеспечил надежную сохранность своих данных.

«Сегодня мы можем предложить рынку российские решения, которые по своим возможностям не уступают иностранным аналогам. При этом клиент получает весомые дополнительные преимущества: техническую поддержку на территории РФ, соответствие требованиям регуляторов и полное сопровождение на всех этапах. Наш аккредитованный учебный центр позволяет специалистам заказчика получать необходимые знания без дополнительных затрат, что формирует полноценный жизненный цикл для эксплуатации решения», — сказала Ирина Удальчикова, директор по развитию стратегического партнерства ГК Softline.

«В современном цифровом мире данные — основа любого бизнеса, и их потеря может привести к катастрофическим последствиям. Для одного из крупнейших российских ритейлеров, который ежедневно обрабатывает миллионы транзакций, большие объемы клиентских данных, данные сотрудников, контрагентов и различных объектов управления, резервное копирование является ключевым элементом стратегии киберустойчивости. Перейдя на “Кибер Бэкап”, заказчик обеспечил не только надежную защиту информации, но и гарантированно быстрое восстановление работы при любых инцидентах, что критически важно для минимизации простоев и сохранения доверия клиентов», — отметил Денис Полунин, руководитель направления по работе с коммерческими организациями компании «Киберпротект».