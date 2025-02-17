Softline Софтлайн Облако
|17.02.2025
|ГК Softline обеспечивает безопасное хранение данных для крупного предприятия пищевой промышленности 1
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 194 1
|Softline - Софтлайн 2841 1
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