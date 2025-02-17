ГК Softline обеспечивает безопасное хранение данных для крупного предприятия пищевой промышленности

ГК Softline ( «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла одному из лидеров продовольственного рынка России перейти на корпоративное хранилище S3 вендора «Киберпротект». Решение позволило собрать в одном месте и систематизировать большие массивы корпоративных данных.

Заказчик располагает более чем 10 заводами в России. И, уже будучи клиентом ГК Softline, в 2024 г. компания обратилась за новой услугой — размещением данных в облачном хранилище.

Гиперконвергентное хранилище S3 — это новый сервис платформы «Софтлайн Облако», который находился на тот момент в бета-тестировании, и клиент решил принять участие в этом эксперименте. Команда Softline запускала решение S3 совместно с вендором, а специалисты заказчика делились обратной связью, тем самым помогая развивать сервис. Постепенно хранилище S3 стабилизовали, разместили в нем порядка 80 ТБ данных. В июле 2024 г. компании подписали годовой контракт на аренду 200 ТБ хранилища S3 на 12 месяцев, а в декабре 2024 г. расширили квоту хранилища еще на 100 ТБ.

На сегодняшний день заказчик использует 300 ТБ хранилища S3. Благодаря регулярной обратной связи от сотрудников клиента специалисты ГК Softline сделали его более надежным и устойчивым. Они значительно увеличили производительность, а значит, и скорость загрузки данных. Решение позволяет хранить большие массивы неструктурированных данных, таких как бэкапы, архивы, фрагменты программного кода, Big Data, резервные копии для аварийного восстановления и многое другое.

Предприятие размещает в облачном хранилище S3 от «Софтлайн Облако» резервные копии почтовых ящиков и персональных архивов пользователей. Инженеры ГК Softline настроили бакеты для разных департаментов и типов бэкапов, заказчик без труда настроил отправку копий сразу в хранилище S3.

«Данное решение по праву можно назвать одним из самых востребованных на рынке РФ. Для нас был важен функционал, поддержка различных протоколов подключения, поддержка и техническая документация вендора на русском языке. “Кибер Инфраструктура” полностью подходила под наши критерии. Сегодня облачное хранилище S3 продолжает развиваться и уже стало базой для запуска нескольких наших новых сервисов, таких как облачная платформа корпоративной коммуникации “Софтлайн Офис”, а также облачное общее и личное хранилище корпоративного уровня “Софтлайн Диск”», — сказала Полина Абаимова, менеджер по развитию SaaS/PaaS сервисов «Софтлайн Облако».