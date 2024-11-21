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Подтверждена совместимость ИБ-решения Managed XDR с «Ред ОС»

Компании «Ред Софт» и F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, сообщили об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «Ред ОС» и решения F.A.С.С.T. Managed XDR для проактивного поиска и защиты от сложных и неизвестных киберугроз. Продукты продемонстрировали стабильную и корректную работу и могут внедряться в ИТ-инфраструктуру заказчика, повышая защищенность цифровой инфраструктуры и готовность к оперативному реагированию на инциденты.

Решение Managed XDR от компании F.A.C.C.T. обеспечивает защиту от программ-шифровальщиков, банковских троянов, шпионов, бэкдоров, вредоносных скриптов и скрытых каналов передачи данных как внутри, так и за пределами защищенного периметра. Система предотвращает доставку вредоносного ПО, фишинга и проведение BEC-атак, использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для детектирования спама в корпоративной почте, а также обнаружения использования скрытых каналов передачи информации в трафике (NTA). Наличие единой XDR-консоли позволяет искать следы недетектируемых угроз, исследуя данные об активности на хостах организации, включая телеметрию, метаданные, логи, NetFlow, что облегчает проведение реагирования на инциденты.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций. Операционная система обладает сертификатом ФСТЭК России и может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных. «Ред ОС 8» является свежим релизом от компании «Ред Софт». В «Ред ОС 8» используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования.

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Цифровизация

«Совместное внедрение «Ред ОС» и Managed XDR обеспечит сотрудников комфортным рабочим окружением на базе отечественной операционной системы и защитит ИТ-инфраструктуру от внутренних и внешних угроз. «Ред Софт» и F.A.C.C.T. продолжат развивать сотрудничество и расширять состав совместимых решений своих экосистем», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Используя наш многолетний опыт в области кибербезопасности, мы разрабатываем решения, базирующиеся на глубокой телеметрии и экспертизе, накопленной за более чем 20-летний период расследований, — отметил Дмитрий Черников, бизнес-руководитель департамента детектирования и предотвращения угроз (MXDR) F.A.C.C.T. — Мы гордимся тем, что реализуем лучшие в классе EDR-агенты, обеспечивающие точную и оперативную защиту для всех популярнейших ОС, включая Windows, Linux и macOS. Мы внимательно следим за тем, как меняется IT-ландшафт наших заказчиков, и адаптируем наши решения. Не стала исключением и проверка совместимости с операционными системами компании «Ред Софт». В будущем мы планируем укрепить взаимодействие с российскими компаниями, которые производят отечественные ОС, и делать совместные проекты для наших продуктов, таких как EDR и платформа детонации MDP».

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