Разделы

ПО Безопасность
|

«Гарда» автоматизирует реагирование на инциденты и контроль ИТ-ресурсов

Новая версия «Гарда NDR» защищает корпоративную сеть заказчиков от продвинутых угроз, снижает затраты на аппаратные ресурсы и ускоряет расследование инцидентов, а также обеспечивает бесперебойную работу бизнес-приложений. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда».

Обновленный продукт «Гарда NDR» версии 4.2 ускоряет реакцию на ИБ-события и снижает риск проведения атаки внутри инфраструктуры. Это достигается благодаря автоматическому реагированию через интеграцию с системой Axel NAC, что позволяет блокировать продвинутые угрозы без участия оператора.

Снижение затрат на хранение и обработку сетевых данных обеспечивается за счет усовершенствованной технологии динамической записи трафика инцидентов. Она позволяет сохранять только сетевой трафик, относящийся к событиям безопасности, что существенно уменьшает требования к аппаратным ресурсам по сравнению с традиционными решениями.

В версии 4.2 расширены аналитические возможности для расследования инцидентов: добавлен механизм поиска по сетевым флагам и содержимому пакетов (payload), а также реализована детальная визуализация сетевых данных, аналогичная инструменту Wireshark. Это упрощает работу специалистов SOC и позволяет быстрее получать технически обоснованные выводы.

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

Цифровизация

Особое внимание в новой версии решения уделено обеспечению стабильной работы бизнес-приложений и цифровых сервисов за счет новых функций NPM (Network Performance Monitoring — программные и/или аппаратные решения, предназначенные для контроля и анализа производительности сетевой инфраструктуры, каналов связи и передаваемого трафика). Автоматический подсчет метрик сетевых соединений (например, задержки, потери пакетов, времени отклика) позволяет выявлять нестабильности и узкие места в работе сети, которые могут повлиять на доступность цифровых сервисов. Это помогает ИТ-подразделениям оперативно устранять потенциальные риски и поддерживать высокий уровень SLA.

«Версия “Гарда NDR” 4.2 предоставляет заказчикам продвинутые возможности как для автоматического, так и для ручного реагирования на инциденты. Функция динамической записи трафика инцидентов (full packet capture), поиск по payload и автоматический подсчет метрик сетевых соединений – уникальные для российского рынка технологии, ранее доступные только у передовых иностранных вендоров», ‒ сказал Станислав Грибанов, руководитель продукта «Гарда NDR».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Российский хакер построил сеть репозиториев с вредоносным ПО для взлома собственных коллег

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

США готовы заплатить $10 млн за помощь в поимке хакера, живущего в России

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Россию заполонили низкокачественные безопасники. Их не берут на работу, хотя в стране дефицит ИБ-кадров

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще