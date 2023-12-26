Новая версия «Гарда NDR»

Производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности, группа компаний «Гарда», представляет новую версию системы выявления и реагирования на сетевые угрозы «Гарда NDR 3.4». Обновления позволяют быстрее обнаруживать атаки на корпоративную сеть, более оперативно и точно реагировать на инциденты. Новые формы настраиваемых отчетов упрощают контроль подозрительных событий в сети и облегчают анализ данных для эффективного реагирования на инциденты. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

NDR (Network Detection & Response) – выявление и реагирование на сетевые угрозы.

Новая версия системы «Гарда NDR» более эффективно анализирует и обрабатывает сетевые данные за счет поддержки протокола NSEL. Оптимизация обработки данных NetFlow, включая группировку сессий, позволила более наглядно отображать события и сократить время подготовки отчетов.

В версии «Гарда NDR 3.4» усовершенствован процесс обнаружения вредоносного программного обеспечения (ПО): внедрен механизм подсчета хэш-сумм файлов и ссылка для автоматической проверки на вирусы. Опция помогает обогащать информацию о зловреде, как следствие, производить глубокий анализ данных и принимать эффективные меры реагирования.

«Мы добавили возможность передачи данных в SIEM и поддержку внешних интеграций через Python-скрипты для ML (Machine Learning – машинное обучение) и пороговых поведенческих моделей, – сказал Станислав Грибанов, руководитель продукта «Гарда NDR» группы компаний «Гарда». – Это значительно улучшит возможности активного реагирования на инциденты и обеспечит более полное представление о происходящих событиях».

В новом релизе сняты ограничения по количеству и вложенности логических групп управления информационным активами, так пользователь может удобнее создать и распределять активы в полную иерархическую структуру групп. Это делает работу с активами и их анализ в трафике более понятным и удобным в использовании.

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В релизе 3.4 представлен новый редактор отчетов, который позволяет настраивать виджеты в соответствии с индивидуальными потребностям пользователями, получать репорты по расписанию, а значит, контролировать работу приложения. Форма отчетов стала более гибкой, что расширяет возможности аналитики. Теперь виджеты можно экспортировать и импортировать – так разработчики облегчили перенос конфигураций дашбордов и упростили настройку под задачи заказчика.

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«Гарда» (входит в «ИКС холдинг») – производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Решения «Гарда» применяют в государственных организациях и корпорациях, используют для защиты 50% всего российского интернета от DDoS-атак и безопасности цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба. Продуктовый портфель холдинга построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.