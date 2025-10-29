Разделы

«Гарда»: российский рынок использует устаревшие технологии анализа трафика

Российские компании почти не применяют продвинутые методы анализа сетевого трафика на базе поведенческого анализа и машинного обучения, а автоматизация реагирования используется точечно. Также многие поставщики средств защиты продолжают опираться на сигнатурный подход и IDS (систему обнаружения вторжений) с дополнительными модулями. В то же время в мире NDR (Network Detection and Response) перестал быть нишевым инструментом и стал обязательным элементом современной архитектуры сетевой безопасности. Это показал анализ мировых трендов в сетевой защите, который провела «Гарда».

Участившиеся атаки с горизонтальным перемещением заставляют отечественные компании искать новые, более эффективные подходы к обеспечению безопасности своей инфраструктуры. Интенсивное развитие базовых интеграций с SIEM и песочницами показывает, что российский рынок опирается на устаревшие технологии NGIDS и NTA и не готов двигаться к NDR-платформам и переходить к автоматическому реагированию на угрозы. Внедрение NDR повышает устойчивость бизнеса, дает прозрачность сетевых коммуникаций и позволяет уверенно реагировать даже при появлении неизвестных атак.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Современные компании ищут способы быстрее выявлять сетевые атаки и снижать ущерб, и именно эту задачу решают решения класса NDR. Во всем мире эта технология уже стала стандартом: NDR-платформы интегрируются с другими системами для мониторинга и реагирования на кибератаки (SIEM, SOAR, NGFW, NAC, EDR и песочницами), что позволяет сформировать единый контур защиты. Более 70% решений поддерживают риск-скоринг, временные шкалы, интерактивный анализ трафика и ручной запуск плейбуков. Автоматическое реагирование – изоляция хостов, разрыв сессий, блокировка соединений – выполняется без участия человека, а продвинутые продукты используют искусственный интеллект для расследований, приоритезации и автозакрытия инцидентов.

«Мы видим недостаточное внимание к технологиям несигнатурного детектирования угроз у российских заказчиков вместе с запросом на сокращение времени реакции и уменьшение нагрузки на аналитиков. NDR решает эту задачу за счет продвинутой аналитики и автоматизации расследований. Возможность обнаруживать угрозы на ранней стадии и автоматически на них реагировать приносит бизнесу тройную выгоду: минимизирует финансовые потери, высвобождает ресурсы команды SOC и обеспечивает скорость принятия критически важных решений. Все это создает фундамент для построения следующего уровня киберзащиты», – отметил Станислав Грибанов, руководитель продукта «Гарда NDR».

