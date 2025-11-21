Разделы

Исследование «Кода Безопасности»: промышленность – стала самой атакуемой отраслью в России

На долю промышленных предприятий России пришлось 28% атак от общего числа инцидентов, таковы данные «Кода Безопасности» за три квартала 2025 г. В топ-3 атакуемых отраслей также вошли государственные предприятия и финансовый сектор, на которые приходится 24% и 22% атак соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

По данным исследования, характерной особенностью атак стало комбинированное применение вредоносного и легитимного ПО. Злоумышленники активно эксплуатируют уязвимости в широко применяемом программном обеспечении, так, браузеры на базе Chrome использовались в 23% атак, Telegram – в 19%, Linux – 15%, также в число популярного ПО входят Microsoft Office, SharePoint, Windows Server, VMware ESXi.

В топ киберугроз вошли вредоносное ПО, С2 (Command and control) и фишинг, на них приходится 93%, 58% и 45% инцидентов.

«Среди основного ВПО – трояны-стилеры, например, Lumma Stealer, программы-вымогатели (LockBit, Conti), бэкдоры, которые обеспечивают длительный контроль над зараженными системами. Популярны фреймворк для управления атаками (Cobalt Strike), а также легитимные инструменты удаленного доступа (AnyDesk, ScreenConnect) для несанкционированного доступа и контроля», – отметили эксперты «Кода Безопасности».

Цифровизация

По словам специалистов компании, современный злоумышленник – это квалифицированный хакер, который активно использует разнообразное ВПО, инструменты и техники для компрометации систем. Для первоначального «входа» чаще всего применяется фишинг, для затруднения обнаружения – инструменты шифрования и кодирования вредоносных файлов, для управления атакой – командно-контрольные инфраструктуры (C2-серверы).

«Для первых трех кварталов года характерна комбинированная атака (kill chain): от первоначального сканирования и разведки (выявления уязвимостей) до проникновения, закрепления, эксфильтрации данных и шифрования/вывода из строя систем. При этом злоумышленник ориентирован на автоматизированные, масштабируемые и длительные кампании», – сказали эксперты «Кода Безопасности».

