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Гойденко Денис



26.12.2024 Positive Technologies назвала тренды кибератак уходящего года 1
06.11.2024 Результаты расследований Positive Technologies: каждая вторая атака привела к нарушению бизнес-процессов 1
14.11.2023 Результаты расследований Positive Technologies: 40% инцидентов связаны с деятельностью известных APT-группировок 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Гойденко Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
Trend Micro 601 1
Atlassian 118 1
Microsoft Corporation 24625 1
GitHub 814 1
Google LLC 11775 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Верный - торговая сеть 291 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 4
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 285 1
Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 4
Positive Technologies - PT Sandbox 71 2
Microsoft Exchange 1714 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Atlassian - Confluence 113 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Linux OS 9937 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 1
Microsoft Windows 15657 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 1
JQuery 42 1
Кувшинов Денис 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Индия - Bharat 5433 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Япония 13282 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Тайвань 3984 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
Английский язык 6634 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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