Разделы

Безопасность
|

Эксперты F6 установили связь между атакой на российские предприятия от имени «Военмеха» и кибершпионами FakeTicketer

Эксперты департамента Threat Intelligence компании F6 обнаружили уникальные признаки, позволяющий связать кибершпионскую кампанию HollowQuill с уже известной группой FakeTicketer.

Напомним, что в марте этого года специалисты компании Seqrite Labs описали кибершпионскую кампанию, получившую название Operation HollowQuill. Атака была нацелена на российские промышленные предприятия. По данным исследователей, хакеры использовали файл, мимикрирующий под официальный документ, написанный от имени Балтийского государственного технического университета «Военмех».

Впервые эту активность обнаружили исследователи из Positive Technologies в конце 2024 г., а дополнительный анализ позволил специалистам F6 Threat Intelligence установить пересечения с деятельностью группы FakeTicketer. Злоумышленники действуют как минимум с июня 2024 г., основной их мотивацией, предположительно, является шпионаж, а среди целей были замечены промышленные организации, госорганы, спортивные функционеры.

Анализ вредоносных программ и инфраструктуры злоумышленников показал, что в кампании HollowQuill и у FakeTicketer обнаружены пересечения в коде дропперов и именовании доменов.

При более детальном анализе удалось выявить некоторые пересечения с вредоносной программой Zagrebator.Dropper, приписываемой группе FakeTicketer: оба дроппера (LazyOneLoader и Zagrebator.Dropper) написаны на C#; используют одинаковые названия иконок (“faylyk”); файлы для дроппера и иконка хранятся в ресурсах. Дроппер читает данные из ресурсов и записывает ресурс в файл, используя один и тот же класс BinaryWrite; код для создания ярлыков практически идентичен; в обоих случаях файлы OneDrive*.exe и OneDrive*.lnk используются для сокрытия активности.

Исследователи F6 обнаружили еще одно любопытное совпадение между ĸампанией HollowQuill и группой FakeTicketer. В свое время группа FakeTicketer зарегистрировала несĸольĸо доменов, используя одни и те же регистрационные данные. Один из них — phpsymfony[.]info, при этом в ĸампании HollowQuill использовался созвучный домен - phpsymfony[.]com в ĸачестве C2-сервера для Cobalt Strike.

По мнению эĸспертов F6 Threat Intelligence, найденные доĸазательства позволяют со средней уверенностью приписать кампанию, именуемую HollowQuill, группе FakeTicketer.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло решение для защиты данных малого бизнеса

Безопасность – пустой звук. Intel наотрез отказалась латать найденные россиянами «дыры» в ее старых процессорах

Более 1500 серверов PostgreSQL заражены бесфайловыми криптомайнерами

Кибершпионская группировка Volt Typhoon восстанавливает свой ботнет

Зарплаты специалистов по ИБ в России достигли миллиона в месяц

Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153