Получите все материалы CNews по ключевому слову
FakeTicketer HollowQuill Хакерская группировка
|03.04.2025
|Эксперты F6 установили связь между атакой на российские предприятия от имени «Военмеха» и кибершпионами FakeTicketer 3
|16.01.2025
|F.A.C.C.T.: новая угроза FakeTicketer маскирует вредоносное ПО под билеты на спортивные события 1
FakeTicketer и организации, системы, технологии, персоны:
|Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 51 1
|C# - C Sharp - Язык программирования 336 1
|Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
|Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 106 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 919 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146907 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.