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FakeTicketer HollowQuill Хакерская группировка



03.04.2025 Эксперты F6 установили связь между атакой на российские предприятия от имени «Военмеха» и кибершпионами FakeTicketer 3
16.01.2025 F.A.C.C.T.: новая угроза FakeTicketer маскирует вредоносное ПО под билеты на спортивные события 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

FakeTicketer и организации, системы, технологии, персоны:

Seqrite Labs 1 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1240 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3121 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 633 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12841 2
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 157 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2210 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12901 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 197 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1046 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 115 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4965 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 51 1
C# - C Sharp - Язык программирования 336 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Грищенко Артем 1 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 106 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 919 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5962 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 520 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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