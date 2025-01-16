Грищенко Артем
|16.01.2025
|F.A.C.C.T.: новая угроза FakeTicketer маскирует вредоносное ПО под билеты на спортивные события 1
Грищенко Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 630 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145071 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 157 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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