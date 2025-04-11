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Кривошапкин Иван



11.04.2025 Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: Важно, чтобы на автоматизацию не возлагались несбыточные надежды 1
28.02.2013 «Микротест» построил «ИТ-ядро» электронного правительства Якутии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кривошапкин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Микротест 278 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11244 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13526 1
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 962 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352573, в очереди разбора - 759373.
Создано именных указателей - 172889.
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