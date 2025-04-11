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Кривошапкин Иван
|11.04.2025
|Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: Важно, чтобы на автоматизацию не возлагались несбыточные надежды 1
|28.02.2013
|«Микротест» построил «ИТ-ядро» электронного правительства Якутии 1
Кривошапкин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5359 1
|Обращения граждан 229 1
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