Индексная книга (каталог) CNews*
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Государственный совет КНДР Правительство Северной Кореи
СОБЫТИЯ
|20.04.2026
|ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин 1
|03.02.2022
|Обиженный хакер в одиночку отключил интернет в целой стране 1
|09.03.2017
|ZTE получила рекордный штраф $1,2 млрд за нарушение американских санкций 1
|10.07.2009
|Северная Корея начала кибервойну? 1
|18.01.2007
|"ИНСТИНКТ" в продаже 1
|18.01.2007
|«Инстинкт». Скриншоты 1
|12.12.2006
|"ИНСТИНКТ" озвучен 1
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Государственный совет КНДР и организации, системы, технологии, персоны:
|ИИ-Технологии 335 1
|ZTE Corporation 802 1
|IBM - International Business Machines Corp 9719 1
|Qualcomm Technologies 1993 1
|Huawei 4725 1
|Cisco Systems 5383 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 1
|Nginx - Энджайникс 211 1
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
|NYT - The New York Times 1104 2
|Wired - Издание 278 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.