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Государственный совет КНДР Правительство Северной Кореи

СОБЫТИЯ


20.04.2026 ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин 1
03.02.2022 Обиженный хакер в одиночку отключил интернет в целой стране 1
09.03.2017 ZTE получила рекордный штраф $1,2 млрд за нарушение американских санкций 1
10.07.2009 Северная Корея начала кибервойну? 1
18.01.2007 "ИНСТИНКТ" в продаже 1
18.01.2007 «Инстинкт». Скриншоты 1
12.12.2006 "ИНСТИНКТ" озвучен 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Государственный совет КНДР и организации, системы, технологии, персоны:

ИИ-Технологии 335 1
ZTE Corporation 802 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
Qualcomm Technologies 1993 1
Huawei 4725 1
Cisco Systems 5383 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 1
Nginx - Энджайникс 211 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3701 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 2
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 81 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2147 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14466 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24103 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1306 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36069 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1522 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55009 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34032 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18530 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 893 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6925 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 937 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7790 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 656 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4081 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10310 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23255 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2507 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1800 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15571 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3896 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3228 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17126 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7505 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3395 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2883 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5144 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10361 1
Fedora Project - Red Star OS - Северокорейская операционная система 3 1
Linux OS 11682 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 637 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5883 1
Rubio Marco - Рубио Марко 8 1
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
Burns William - Бернс Уильям 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 710 1
Камлюк Виталий 30 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 1
Пореченков Михаил 1 1
Путин Владимир 3479 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 69 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55135 4
Южная Корея - Республика 7117 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19415 2
Иран - Исламская Республика Иран 1162 2
Россия - РФ - Российская федерация 168902 2
Судан - Республика 106 1
Швеция - Королевство 3800 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Куба - Республика 422 1
Украина 7971 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9164 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58604 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8338 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4108 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3909 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8925 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11006 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1565 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5855 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3181 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 640 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22097 1
NYT - The New York Times 1104 2
Wired - Издание 278 1
Google Threat Analysis Group 18 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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