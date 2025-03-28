Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171908
ИКТ 13384
Организации 10495
Ведомства 1452
Ассоциации 988
Технологии 3410
Системы 25316
Персоны 73734
География 2786
Статьи 1512
Пресса 1203
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 848

RAIDforums хакерский форум


28.03.2025 Хакеры из дерзкой группировки Hellсat стали жертвами собственных троянов-инфостилеров 1
07.03.2024 Арестован глава хакерской группировки Kelvin Security, атаковавшей госорганы Германии, США, Японии - всего 90 стран 1
09.01.2024 Владельца сверхпопулярного хакерского форума отправили в тюрьму за VPN 1
31.07.2023 Выставлены на продажу секретные чаты известного киберкриминального форума. У ФБР уже есть к ним доступ 1
05.06.2023 500 тысяч хакеров оказались как на ладони у силовиков 1
02.05.2023 Полиция накрыла хакерскую сеть, но вместо тюрьмы участникам предложили перейти на «светлую сторону силы» 1
12.05.2022 Украинские и российские хакеры объявили друг другу войну 1
13.04.2022 Силовики разгромили всемирно знаменитый хакерский форум, где торговали данными клиентов СДЭК 1
12.07.2021 Чтобы обокрасть владельцев криптовалюты, им разослали поддельные аппаратные кошельки Ledger 1
30.04.2021 Хакеры выложили в открытый доступ на Google Drive «взрослые» приватные видео 1
18.03.2021 Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации 1
26.08.2020 Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании вывалили в открытый доступ 1
15.08.2019 Хакеры взломали форум своих 320 тыс. конкурентов и выложили в открытый доступ их переписку с заказчиками 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

RAIDforums и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1464 7
X Corp - Twitter 2872 2
Fortnite 78 1
Utair Digital - ЮТэйр Диджитал 1 1
Google LLC 11879 1
Stripe 28 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4967 1
T.Hunter 40 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 280 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Coinbase 58 1
Microsoft - Activision Blizzard 480 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2561 1
Shiny Hunters - Хакерская группировка 4 1
Yandex - Яндекс 7531 1
Vodafone Italy - Omnitel Pronto Italia 23 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1043 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 147 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Совкомбанк Совесть 274 1
Unsplash 894 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1144 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4579 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 559 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 269 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28268 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11563 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6847 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67566 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4146 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1487 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12821 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6285 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12895 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30136 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4956 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1489 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2985 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24733 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5172 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5116 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5154 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3992 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7555 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2354 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2020 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16261 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10250 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1279 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2228 1
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 268 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 624 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 65 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7244 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9272 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10668 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3984 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3789 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 672 1
Pay-Per-View - оплата каждого просмотра 18 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1977 1
FreePik 1070 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 166 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 216 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 48 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 329 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 590 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 598 1
OnlyFans 10 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 1
Apple iPhone 6 4862 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 35 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 11 1
Have I Been Pwned 11 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 746 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 274 1
Microsoft Windows 15801 1
Мельникова Анастасия 400 2
Зайцев Михаил 275 2
Павлов Никита 86 2
Оганесян Ашот 125 1
Рошаль Евгений 3 1
Водясов Алексей 222 1
Крутских Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146691 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52362 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 3
Германия - Федеративная Республика 12742 2
Нидерланды 3543 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1417 1
Швеция - Королевство 3634 1
Румыния 731 1
Беларусь - Белоруссия 5761 1
Ирландия - Республика 1016 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17257 1
Украина 7644 1
Европа 21855 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3345 1
Португалия - Португальская Республика 923 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 43 1
США - Вирджиния - Виргиния 270 1
Испания - Королевство 3726 1
Япония 13332 1
Италия - Итальянская Республика 4368 1
Испания - Валенсия - Аликанте 40 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51832 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 776 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 464 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1587 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 778 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6999 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6271 2
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 152 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4908 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48636 1
Английский язык 6696 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11052 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2347 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 960 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1756 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 702 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4721 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3268 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4947 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 407 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 200 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 180 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 44 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9987 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7707 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1291 1
Судебная власть - Мировой суд 114 1
BleepingComputer - Издание 357 5
BreachForums 8 2
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 1
Ars Technica 425 1
Reddit 318 1
Google Threat Analysis Group 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349819, в очереди разбора - 761416.
Создано именных указателей - 171908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153