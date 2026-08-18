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Maxwell Capital Максвелл Капитал Максвелл Эссет Менеджмент

СОБЫТИЯ

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18.08.2026 Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций 1
16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank 1
14.10.2021 Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн 1
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 1
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1
21.10.2016 Основатель РБК бесплатно удвоил долю в фонде TMT 1
13.10.2016 Фонд основателей РБК впервые в истории выплатит дивиденды 1
19.09.2016 Дочь сооснователя РБК стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT 1
24.12.2010 Фонд посевных инвестиций РВК одобрил к инвестированию еще 6 инновационных проектов 2
25.02.2009 Генпрокуратура: миллиарды на Hi-Tech осели в банках 1
28.08.2008 Зарегистрированы 5 новых фондов РВК 2
10.06.2008 ИТ-стартапы: венчурные инвестиции делят в полумраке 1
09.06.2008 РВК отобрала 5 венчурных компаний для управления 6,4 млрд руб 1
24.04.2008 В Maxwell Capital Group создана система видеоконференцсвязи 5

Публикаций - 16, упоминаний - 22

Maxwell Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Bolt 39 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
Pipedrive 16 3
BackBlaze 33 2
Wrike 29 2
Максвелл Биотех - Фотоникс - Фурье Фотоникс - ФФ 6 1
Roku 22 1
PandaDoc 6 1
Микротест 284 1
TMT Investments 116 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 9
Wissey Trade & Invest 7 5
MacMillan Trading 6 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Electic Capital 4 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 4
ЦентрИнвест 24 4
Ramify Consulting 3 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
ОНЭКСИМ ГК 50 3
Tamir Fishman CIG Russia Fund - Тамир Фишман Си ай Джи венчурный фонд 5 3
Menostar Holdings 3 2
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 10 2
Vista Equity Partners 7 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 16 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
ФинансТраст 1 1
Rembrandt Venture Partners 4 1
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Capital Group 85 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
MEL Science 5 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6559 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5978 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 348 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Фотобанк - Photobank 209 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18169 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3270 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2713 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3674 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18353 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5295 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25882 1
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США - Делавэр 176 2
Португалия - Лиссабон 41 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2535 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16110 2
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Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 267 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3109 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1893 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11351 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 565 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1402 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2393 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 539 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1203 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12328 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6545 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3016 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 10
Silicon 495 1
РБК Медиа 15 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2436 1
Независимая газета 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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