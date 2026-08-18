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Maxwell Capital Максвелл Капитал Максвелл Эссет Менеджмент
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 22
Maxwell Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Bolt 39 3
|Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
|Pipedrive 16 3
|BackBlaze 33 2
|Wrike 29 2
|Максвелл Биотех - Фотоникс - Фурье Фотоникс - ФФ 6 1
|Roku 22 1
|PandaDoc 6 1
|Микротест 284 1
|Depositphotos - фотобанк 405 5
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Моргульчик Александр 28 9
|Каплун Герман 56 9
|Инютин Артем 90 8
|Кирпиченко Дмитрий 9 8
|Кирпиченко Ника 5 5
|Кареев Андрей 5 5
|Кедрова Марина 4 4
|Моргульчик Нэли 4 4
|Каплун Влада 4 4
|Ганиев Заур 5 4
|Коробов Алексей 19 3
|Шварцман Олег 2 2
|Инютина Наталья 2 2
|Сергеев Дмитрий 61 2
|Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
|Кирпиченко Александр 1 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Селегенев Александр 2 1
|Рязанцев Ян 29 1
|Прохоров Михаил 41 1
|Борисюк Сергей 2 1
|Васютинский Дмитрий 13 1
|Aho Esko - Ахо Эско 9 1
|Киреев Андрей 4 1
|Yellen Janet - Йеллен Джанет 6 1
|Ремчуков Константин 4 1
|Brown Peter - Браун Питер 7 1
|Карев Андрей 2 1
|Путин Владимир 3459 1
|Набиуллина Эльвира 123 1
|Чайка Юрий 43 1
|Селгеев Александр 1 1
|Филев Андрей 6 1
|Белик Дмитрий 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 10
|Silicon 495 1
|РБК Медиа 15 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2436 1
|Независимая газета 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.