Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью

Фонд TMT Investments продал свою долю в международном фотобанке Depositphotos. Сумма сделки составила $14,3 млн. Инвестиции фонда в данный проект принесли пятикратную отдачу.

TMT Investments продал свою долю в Depositphotos

Фонд TMT Investments сообщил о получении денежных средств за свою долю в международном фотобанке Depositphotos. Новость об этом опубликована на сайте Лондонской фондовой бирже (LSE).

TMT Investments владел в Depositphotos 16,7% акций. В сентябре 2021 г. фонд сообщил о заключении договоренности по продаже данного актива. Сумма сделки составляет $14,3 млн. Из этой суммы $12,9 млн были получены в настоящий момент, оставшиеся $1,4 млн будут выплачены в течение года.

На конец первого полугодия 2021 г. TMT Investments оценивала стоимость своей доли в Depositphotos в $10,83 млн. Сумма сделки превышает эту величину на $3,5 млн (32,3%). Кому был продан пакет, неизвестно.

Фонд TMT Investments продал свою долю в международном фотобанке Depositphotos, причем инвестиции в проект принесли пятикратную отдачу

Представители TMT Investments и Depositphotos не ответили к моменту публикации на запросы CNews относительно имени нового владельца проданной доли.

О TMT Investments и Depositphotos

Depositphotos был создан в 2009 г. украинским программистом Дмитрием Сергеевым. Офис компании базируется в США. В библиотеке компании содержится 218 млн изображений, фотографий, видеоклипов и музыкальных произведений. Часть команды проекта работает в России, Польше и Италии.

Фонд TMT Investments был создан в 2010 г. и провел тогда IPO (первичное размещение акций) на LSE. Крупнейшими владельцами фонда являются основатели холдинга РБК Герман Каплун и Александр Моргульчик, а также бывший топ-менеджер РБК Артем Инютин, президент группы Maxwell Capital Дмитрий Кирпиченко и Андрей Кареев.

Как TMT Investments инвестировала в Deposiphotos

Depositphotos – один из старейших активов TMT Investments. Фонд инвестировал в этот проект еще в 2011 г, приобретя 15% акций за $2 тыс. Тогда же фонд взял на себя обязательство удвоить любые инвестиции, которые Дмитрий Сергеев принес бы в проект в течение трех следующих лет. При этом сумма нового транша от TMT Investments не должна была превышать $1 млн. Данное условие было выполнено в начале 2012 г.

Также в 2011 г. TMT Investments получил опцион на выкуп дополнительных 15% акций Depositphotos по цене от $500 тыс. до $2 млн. Летом 2012 г. этот опцион был реализован, доля TMT Investments выросла до 30%.

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В конце 2015 г. Deposiphotos привлекал новый раунд инвестиции от группы инвесторов во главе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Общий объем инвестиций составил $5 млн, в том числе TMT Investments дополнительно вложил в компанию $1 млн.

К концу 2015 г. фонд владел 24% акций Depositphotos. В начале 2016 г. фонд продал 7% акций Depositphotos за $5,85 млн. Имя покупателя не разглашалось, известно лишь, что это некий европейский инвестор.

Таким образом, всего TMT Investments вложил в Depositphotos $4 млн. С учетом двух сделок общая выручка фонда от продажи доли в данном активе составила $20,15 млн – в пять раз больше размера инвестиций.

Частичный выход TMT Investments из Pandadoc

Одновременно фонд TMT Investments сообщил о продаже 11% от принадлежащей фонду в доли в сервисе электронного документооборота Pandadoc, созданного выходцами из Белоруссии Микитой Микадо и Сергеем Борисюком. Сумма сделки составила $2 млн. Оценка компании в этой сделки оказалась на 30% выше, чем она оценивалась на конец первого полугодия 2021 г.

В Pandadoc фонд TMT Investments владеет 1,3%. Инвестиции фонда в проект составили $3,6 млн.