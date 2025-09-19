Grechka Media запустила ИИ-сервис для создания PR-стратегий

Коммуникационное агентство Grechka Media представило собственную разработку — ИИ-стратега, который создает для бизнеса базовый план PR-продвижения с помощью нейросети. В него входят цели кампании, каналы продвижения, ключевые активности, метрики измерения результатов и возможный эффект от реализации стратегии. Об этом CNews сообщили представители Grechka Media.

В основе проекта лежит ИИ-агент, обученный на стратегиях, которые Grechka Media разрабатывала для клиентов в течение последних лет. Среди клиентов агентства — российские и зарубежные компании и стартапы разного масштаба в сфере ИТ, недвижимости, онлайн-образования, финансов, страхования и других нишах.

Стартовая страница ИИ-стратега

Чтобы получить свой индивидуальный план, пользователю достаточно вписать в стратега ссылку на сайт продукта. Стратегию можно сразу же посмотреть и скачать в PDF-формате.

Сервис формирует стратегию по международной методологии AMEC и основываясь на десятилетнем опыте агентства Grechka Media, которая включает такие параметры, как: цели кампании (возможные цели для коммуникационной кампании); входные данные — аудитория, сообщения, каналы ; ключевые активности (предлагает коммуникационные активности для продвижения бренда); метрики измерения результатов (возможные и популярные метрики категории); промежуточный эффект — изменения в восприятии бренда; бизнес-результаты — влияние на компанию; воздействие – долгосрочный эффект (остается пустым для самостоятельного заполнения по итогам проведения кампании).

Сейчас функционал стратега представлен в бета-версии.

Иван Дробышев, СЕО Grechka Media: «Мы создали ИИ-инструмент для разработки PR-стратегий и открыли его бесплатно для всех. Сервис обучен на нашем 10-летнем опыте работы с технологическими компаниями разного масштаба, брендами из сферы ИT, финтех, телекома и других ниш. Конечно, полученная стратегия дает скорее базовое представление о возможных вариантах продвижения, поскольку основывается только на информации с сайта компании. Для детальной проработки нужна экспертиза команды, анализ рынка, конкурентов и глубокое погружение в бизнес. Однако план от ИИ-стратега может стать отправной точкой для планирования полномасштабной PR-кампании».