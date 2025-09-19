Разделы

ПО Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Grechka Media запустила ИИ-сервис для создания PR-стратегий

Коммуникационное агентство Grechka Media представило собственную разработку — ИИ-стратега, который создает для бизнеса базовый план PR-продвижения с помощью нейросети. В него входят цели кампании, каналы продвижения, ключевые активности, метрики измерения результатов и возможный эффект от реализации стратегии. Об этом CNews сообщили представители Grechka Media.

В основе проекта лежит ИИ-агент, обученный на стратегиях, которые Grechka Media разрабатывала для клиентов в течение последних лет. Среди клиентов агентства — российские и зарубежные компании и стартапы разного масштаба в сфере ИТ, недвижимости, онлайн-образования, финансов, страхования и других нишах.

Стартовая страница ИИ-стратега

Чтобы получить свой индивидуальный план, пользователю достаточно вписать в стратега ссылку на сайт продукта. Стратегию можно сразу же посмотреть и скачать в PDF-формате.

Сервис формирует стратегию по международной методологии AMEC и основываясь на десятилетнем опыте агентства Grechka Media, которая включает такие параметры, как: цели кампании (возможные цели для коммуникационной кампании); входные данные — аудитория, сообщения, каналы ; ключевые активности (предлагает коммуникационные активности для продвижения бренда); метрики измерения результатов (возможные и популярные метрики категории); промежуточный эффект — изменения в восприятии бренда; бизнес-результаты — влияние на компанию; воздействие – долгосрочный эффект (остается пустым для самостоятельного заполнения по итогам проведения кампании).

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

Сейчас функционал стратега представлен в бета-версии.

Иван Дробышев, СЕО Grechka Media: «Мы создали ИИ-инструмент для разработки PR-стратегий и открыли его бесплатно для всех. Сервис обучен на нашем 10-летнем опыте работы с технологическими компаниями разного масштаба, брендами из сферы ИT, финтех, телекома и других ниш. Конечно, полученная стратегия дает скорее базовое представление о возможных вариантах продвижения, поскольку основывается только на информации с сайта компании. Для детальной проработки нужна экспертиза команды, анализ рынка, конкурентов и глубокое погружение в бизнес. Однако план от ИИ-стратега может стать отправной точкой для планирования полномасштабной PR-кампании».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Власти намерены запретить россиянам пользоваться мессенджерами в роуминге

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Обнаружен главный виновник огромных утечек в российских компаниях. Он многолик и чертовски опасен

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

DeepSeek потратила на обучение модели R1 только $294 тыс. Учить ChatGPT пришлось за $100 миллионов

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще