Из-за технологической войны между Китаем и США из тюрьмы выпустили главного инвестора в китайское производство чипов

Инвестор на свободе

Глава инвестиционной компании Yuanhe Puhua (Suzhou) Investment Management, также известной как Hua Capital, Чэнь Датун после восьми месяцев в заключении отпущен из-под стражи, пишет Financial Times. По информации издания, официальный Пекин рассчитывает на помощь в преодолении последствий санкций США со стороны одного из наиболее успешных инвесторов в технологический сектор КНР.

«Ужасная ситуация в связи с американо-китайской технологической войной вынудила Пекин принять решение освободить его как можно скорее», – приводит FT слова одного из столичных китайских чиновников.

«В Китае полно государственных фондов, желающих инвестировать в полупроводники, но не хватает профессиональных инвесторов, таких как Чэнь», – заявил в разговоре с изданием коллега 68-летнего предпринимателя, специализирующийся на прямых инвестициях в технологический сектор.

Выпущен на свободу крупнейший инвестор в полупроводниковую отрасль КНР

Hua Capital, оцениваемая в 10 млрд юаней (около $1,5 млрд), создала более чем 150 китайских компаний, занятых в сфере полупроводниковых технологий, и находилась в авангарде борьбы за технологическую независимость КНР.

Собеседник FT из числа сотрудников Hua Capital позитивно оценил новость об освобождении начальника, однако выразил уверенность в том, что Датун вряд ли скоро вернется на свое рабочее место, отметив также, что обсуждать его инвестиционные планы пока преждевременно.

Арест Датуна

Чэнь Датун был арестован в августе 2022 г. в рамках масштабной антикоррупционной кампании, инициированной властями КНР. Руководство страны оказалось недовольны результатами освоения средств так называемого большого фонда (China Integrated Circuit Industry Investment Fund; CICIIF), в задачи которого входила поддержка перспективных представителей технологического сектора с целью достижения независимости от зарубежных полупроводниковых технологий. Компания Датуна получала через него государственное финансирование, а сам топ-менеджер входил в число независимых членов инвестиционного комитета фонда.

Более 80% средств, инвестированных Hua Capital под руководством Датуна, было вложено в поиск и взращивание отечественных альтернатив зарубежным технологиям на фоне периодически ужесточаемых Вашингтоном экспортных ограничений.

Первым успешным проектом Датуна стала компания OmniVision, учрежденная при его участии в 1995 г. в Калифорнии и занимавшаяся выпуском чипов для цифровых камер. Через некоторое время после запуска компания провела IPO и ее акции в течение десятилетия котировались на Нью-Йоркской бирже. Впоследствии Датун при поддержке партнеров со связями во властных кругах КНР превратил компанию в частную. В 2014 г. он отказался от американского паспорта, тем самым продемонстрировав свою приверженность идее развития полупроводниковой промышленности Китая.

Как отмечает FT, арест Чэня Датуна посеял страх в полупроводниковой отрасли Китая, в особенности среди занятых в ней обладателей американского паспорта, перед которыми стоит сложный выбор между сохранением гражданства США и работой в компаниях технологического сектора КНР. По мнению топ-менеджера одной из китайских фирм, занимающихся поставкой оборудования для производства интегральных микросхем, если бы Датун не отказался от гражданства США, возможно, за ним бы не пришли столь внезапно.

Большое антикоррупционного разбирательство

Помимо главы Hua Capital, фигурантами разбирательства стало несколько чиновников и топ-менеджеров технологических компаний.

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В частности, под пристальное внимание Государственного надзорного комитета КНР попал экс-председатель совета директоров ИТ-холдинга Tsinghua Unigroup Чжао Вэйго, который также провел длительный срок в заключении – материалы его дела были переданы в прокуратуру лишь 20 марта 2023 г. В состав холдинга входят разработчик чипов Unisoc и производитель компьютерной памяти Yangtze Memory Technologies. Последний испытывает серьезные трудности на фоне санкционного давления с стороны США.

Антикоррупционное расследование также затронуло Дина Вэньву, бывшего главу CICIIF, а также теперь уже бывшего министра промышленности и информатизации КНР Сяо Яцина, в сферу ответственности которого входило развитие национальной полупроводниковой отрасли. По сообщению агентства «Синьхуа», по итогам разбирательства в декабре 2022 г. Сяо Яцин был исключен из Коммунистической партии Китая и уволен с госслужбы «за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов».

Санкции и новая стратегия развития полупроводниковой отрасли КНР

В октябре 2022 г. Минторг США с подачи администрации президента Джозефа Байдена (Jospeh Biden) ужесточил правила поставок полупроводников, при разработке которых используются американские технологии, в КНР. В частности, предусматривалось введение ограничений на уровень вычислительной мощности поставляемой в Китай полупроводниковой продукции.

В марте 2023 г. CNews сообщил о новой стратегии КНР по развитию национальной полупроводниковой индустрии. В ее рамках власти делают ставку на узкий круг хорошо себя зарекомендовавших технологических компаний, занятых в разработке и выпуске интегральных микросхем, а также оборудования для его производства. В их числе называют SMIC, Huawei, Naura и Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China.

Источники FT связывают перемены с осознанием руководством страны провала предыдущих инициатив по поддержке отрасли, которые приводили к расходованию колоссальных объемов денежных ресурсов без какого-либо практического результата.