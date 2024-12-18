Гигантская микроэлектронная компания Китая ухитрилась вывернуться из-под санкций США. Ее исключили из «черного списка»

Власти США сняли санкции с китайской компании AMEC, которая занята в индустрии производства микросхем. Она выпускает оборудование для травления кремниевых пластин и конкурирует с ведущими американскими производителями. Летом 2024 г. она подала жалобу в американский суд, а тот внезапно удовлетворил ее. Примеру AMEC теперь могут последовать десятки других компаний из «черного списка» США.

Санкции не для всех

Китайская компания AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment) смогла через суд добиться отмены американских санкций, пишет Bloomberg. Притом на ее сторону встал не китайский, а именно американский суд, что весьма удивительно ввиду непрекращающейся торговой войны между США и Китаем и стремления Нового света уничтожить ИТ-индустрию КНР и ее производство полупроводников.

AMEC очень тесно связана с миром микросхем, так как выпускает оборудование для травления кремниевых пластин. Это прямой конкурент целого ряда американских компаний включая Applied Materials Inc. и Lam Research Corp. Некоторые из ее устройств могут использоваться для производства чипов с топологией до 5 нм, а это один из самых современных техпроцессов в мире на декабрь 2024 г.

AMEC оказалась в «черном списке» США ранее в 2024 г. – ее туда внес Пентагон якобы за то, что она сотрудничает с военными ведомствами Китая. При этом никаких доказательств он поначалу не привел, и лишь через несколько месяцев в качестве аргумента в пользу санкций против AMEC была приведена награда Министерства промышленности и информационных технологий Китая, полученная компанией.

Почти моментальное решение

Американский суд очень быстро принял решение в пользу AMEC. Как сообщал CNews, жалобу на решение Пентагона AMEC подала приблизительно в середине августа 2024 г. Таким образом, весь судебный процесс занял всего четыре месяца, и это при том факте, что отношения между США и Китаем очень сильно натянуты.

Фото: Valentin Petkov / Unsplash Китай показал зубы. Сработало

В иске AMEC говорилось, что руководство компании состоит преимущественно из американских граждан, а также людей, тесно связанных с США. Упоминался и лично основатель и глава компании Джеральд Инь Чжияо (Gerald Yin Zhiyao), в активе которого есть докторская степень Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) и стаж работы в американских компаниях Intel, Applied Materials и Lam Research.

В финансовом отчете AMEC за 2021 г. Джеральд Инь Чжияо позиционировался в качестве гражданина США. Не исключено, что это сыграло свою роль при вынесении судебного решения.

Стоит взять пример

Исключение китайских компаний из «черного списка» США – явление очень редкое, но не только по причине неугасающей торговой войны. Сами компании по различным причинам не торопятся оспаривать решение американских властей.

Ярчайший пример – компания Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), крупнейший китайский производитель модулей памяти и серьезный конкурент не только корейских SK Hynix и Samsung, но и американской Micron. Она под санкциями с конца 2022 г., и эти ограничения очень сильно ударили по ее бизнесу – она потеряла крупного клиента в лице Apple и в начале 2023 г. была вынуждена пойти на очень масштабные сокращения штата. Дошло до того, что у уволенных работников отбирали квартиры, покупку которых субсидировала YMTC.

Но в суд YMTC не спешит. Возможно, победа AMEC заставит ее и другие компании тоже подать жалобу, тем более что пример AMEC хоть и редкий, но все же не единичный.

Всем известная компания Xiaomi, гигантский производитель смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и пр. в начале 2021 г. тоже была внесена в «черный список» властей США. Решив не мириться с этим и понимая, что это грозит компании многочисленными потерями и трудностями, руководство Xiaomi обратилось в суд и выиграло дело. Xiaomi очень быстро, уже в мае 2021 г., была вычеркнута из американского «блэклиста», и новые попытки по ее внесению в него пока не предпринимаются.