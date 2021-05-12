Xiaomi уделала Америку

Xiaomi добилась своего исключения из «черного списка» США, в котором оказалась в январе 2021 г. Минобороны США было уверено, что она связана с китайскими военными, но так и не смогло доказать это. Санкции были сняты по решению суда, притом тоже американского.

Xiaomi победила

Министерство обороны США исключило компанию Xiaomi из «черного списка» компаний, в которые граждане США не могут вкладывать деньги. Xiaomi попала в него в первой половине января 2021 г. по решению предыдущей администрации Президента США, когда этот пост занимал Дональд Трамп (Donald Trump).

Как пишет Bloomberg, американское Минобороны не просто исключило Xiaomi из «черного списка» – оно еще и признало ошибкой предыдущее решение властей. Ведомство опубликовало совместный с Xiaomi отчет о том, что больше не имеет к компании никаких претензий.

Как сообщал CNews, в «черном списке» Xiaomi оказалась из-за возможных ее связей с военными структурами Китая. Факт наличия этих связей по прошествии почти четырех месяцев американской стороной так и не был доказан. Вместе с Xiaomi в списке оказалось еще восемь компаний из КНР, включая производителя аэрокосмической техники Comac. Амнистия Xiaomi на них не распространяется.

Xiaomi добилась победы над США

Для каждой из этих компаний данные санкции США означают, что все их американские инвесторы должны как можно скорее избавиться своих активов в них. Крайний срок – 11 ноября 2021 г., и Xiaomi это тоже касалось, но она решилась выступить против американских властей.

Начало противостояния

На действия предыдущей администрации США Xiaomi отреагировала незамедлительно. Первым шагом для нее стала публикация в середине января 2021 г. официального заявления, в котором компания отрицала все обвинения Минобороны США о ее связях с китайскими военными.

Xiaomi также прямо заявила, что не намерена просто ждать последствий новых ограничений и сообщила о готовности идти на любые меры, необходимые для защиты как ее собственных интересов, так и интересов ее акционеров.

«Компания соблюдает закон и действует в соответствии с соответствующими законами и постановлениями юрисдикций, в которых она ведет свой бизнес. Компания повторяет, что она предоставляет продукты и услуги для гражданского и коммерческого использования. Компания подтверждает, что она не принадлежит, не контролируется и не связана с китайскими вооруженными силами и не является “китайской коммунистической военной компанией”», – сказано в официальном заявлении Xiaomi.

Обращение в суд

После публикации своего заявления Xiaomi в кратчайшие сроки подготовила иск против Пентагона и Минфина США. В конце января 2021 г. она обратилась с ним в окружной суд США по округу Колумбия. В документе сказано, что Xiaomi считает включение ее в «черный список» «неконституционным», и что компания требует отмены этого решения. В качестве ответчиков Xiaomi указала не только перечисленные ведомства, но и лично их руководителей.

В иске было приведено несколько доводов в пользу отмены решения, плюс компания указала, что ограничения нанесут ей «неизбежный, тяжелый и непоправимый вред». Рассмотрение дела состоялось в середине марта 2021 г., и суд встал на сторону Xiaomi.

Решение вынес судья Рудольф Контрерас (Rudolph Contreras) – он назвал действия Минобороны США относительно Xiaomi «глубоко ошибочными». Судья добавил также, что власти США в итоге так и не смогли убедительно доказать связи компании с китайскими военными.

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Рудольф Контрерас ввел временное ограничение на исполнение запрета американцам инвестировать в Xiaomi. Пентагон на тот момент никак не отреагировал на решение суда, а сама Xiaomi заявила, что продолжит добиваться полной отмены этих санкций.

Молниеносные последствия

Власти США признали ошибкой внесение Xiaomi в «черный список» 12 мая 2021 г. В настоящее время, по информации Bloomberg, стороны прорабатывают условия полного завершения судебного процесса. До 20 мая 2021 г. они опубликуют новое совместное заявление по этому вопросу.

Победа китайского вендора над американскими властями моментально отразилась на ее акциях. Ценные бумаги Xiaomi резко подорожали на торгах в Гонконге, показав стремительный 6,7-процентный рост 26,15 гонконгского доллара. Позже цена снизилась до отметки 26,1 гонконгского доллара.

"Досанкционного" уровня цена акций Xiaomi пока не достигла

Однако до включения Xiaomi в «черный список» Минобороны США акции компании стоили заметно дороже. В январе 2021 г., сразу после введения санкций стоимость ее ценных бумах упал до 29 гонконгских долларов – падение составило 11,8%.

«Черный список» не опустел

Избавление Xiaomi от американских санкций не означает, что власти США амнистировали и другие китайские компании. Напротив, они регулярно пополняют свой «черный список».

Например, в середине апреля 2021 г. под санкции попала Phytium – компания, занимающаяся разработкой ARM-процессоров для суперкомпьютеров. Причина ограничений все та же – США обвинили ее в сотрудничестве с китайской армией.

Вместе с Phytium в блеклисте оказались еще шесть компаний из Китая, так или иначе связанных с суперкомпьютерами. Некоторые их них в настоящее время работают над новыми моделями, потенциально способными возглавить рейтинг Top500.