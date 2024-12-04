Intel ищет нового гендиректора. Основной кандидат – «китайский шпион», уволенный из-за спора с прошлым главой

Внезапная отставка гендиректора Патрика Гелсингера вынудила Intel в спешке искать ему замену. Предпочтителен человек не из числа сотрудников компании. Предыдущие два СЕО были из внутреннего штата и едва не уничтожили компанию. Среди основных кандидатов – бывший член совета директоров Intel, который ушел после размолвки с Гелсингером, а также был уличен в передаче различной информации в Китай.

Чужой, но все-таки свой

Компанию Intel, главного производителя х86-процессоров в мире, может возглавить ее бывший сотрудник, пишет Reuters. Это Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), бизнесмен с малайзийскими корнями, уволившийся из Intel летом 2024 г., притом, как пишет Reuters, со скандалом – он разошелся во мнениях с бывшим СЕО Intel Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger).

Как сообщал CNews, в начале декабря 2024 г. Intel осталась без гендиректора – ветеран компании Патрик Гелсингер с опытом работы в этой фирме более 30 лет не справился с руководством и вверг ее в пучину проблем.

За время своего правления Гелсингер инициировал программу по поднятию Intel с колен, которая включала, помимо прочего, массовые увольнения и реструктуризацию. С ней-то и был несогласен Лип-Бу Тан, пишет Reuters. С 2022 г. Лип-Бу Тан входил в состав совета директоров Intel, с 2023 г. в его ведении были все производственные операции компании.

Есть из кого выбирать

Нельзя исключать, что решение совета директоров Intel искать нового гендиректора на стороне продиктовано тем, что предыдущие два СЕО были из штата компании, хотя об этом и не говорится в открытую. Гелсингер пришел на смену Роберту Свону (Robert Swan), который ранее являлся финдиректором Intel. Вдвоем они в течение пяти лет принесли Intel немало бед – лишись крупнейшего клиента в лице Apple, распродали часть сторонних бизнесов компании и даже довели ее до крупнейшего в ее истории чистого убытка.

Intel Intel весьма специфична в вопросе отбора кандидатов на пост СЕО

По информации Reuters, Лип-Бу Тан – не единственный кандидат на пост главы крупнейшего в мире чипмейкера. В перечне также числится руководитель ИТ-компании Marvell Technology, которую не стоит путать с почти одноименной киностудией, Мэтт Мерфи (Matt Murphy).

Marvell Technology – разработчик процессоров, микроконтроллеров, телеком-оборудования и пр. Основана в 1995 г.

Однако Мерфи уже дал понять, что уходить из Marvell Technology не готов. В рамках презентации квартального отчета компании 3 декабря 2024 г. он заявил, что полностью сосредоточен на бизнесе Marvell Technology, которую возглавляет восемь лет – с 2016 г.

Китайский «шпион»

К моменту выхода материала точное количество кандидатов на пост руководителя Intel не раскрывалось. При этом пока далеко не факт, что новую должность получит Мэтт Мерфи или Лип-Бу Тан. Первый, по его словам, уходить из Marvell Technology не планирует, второй же, помимо ухода из Intel со скандалом, известен передачей Китаю ценной информации об американских информационных технологиях.

Как сообщал CNews, в начале 2024 г. Конгресс США объявил американских венчурных капиталистов причастными к последним достижениям Китая в сфере полупроводников и искусственного интеллекта. Инвесторы из США вливали миллиарды долларов в технологические компании, а также предоставляли им консультации по вопросам бизнеса, уверены конгрссмены. В частности, деньги американских инвесторов достались нынешнему главному чипмейкеру КНР – SMIC.

В докладе упоминается и Лип-Бу Тан, председателя совета директоров Walden International и бывший генеральный директор американской компании Cadence Design Systems, которая занимается разработкой ПО для автоматизированного проектирования электроники (EDA) – программ, в создании собственных копий которых очень заинтересован Китай.

По мнению авторов доклада, Тан и ряд других топ-менеджеров Walden International предоставляли Китаю экспертизу в области разработки EDA и давали советы по бизнесу, находясь при этом в советах директоров компаний SMIC и Advanced Micro-Fabrication Equipment Co (AMEC).

AMEC – это китайская компания из сферы электронной промышленности. Занимается, в том числе, разработкой и производством оборудования для изготовления микросхем и кремниевых пластин.

SMIC – китайский контрактный производитель полупроводников. Крупнейший в Китае и один из крупнейших в мире.

Кто руководит Intel

На момент выхода материала новая кандидатура на пост СЕО Intel утверждена не была. После ухода Гелсингера его место временно заняли финансовый директор Intel Дэвид Цинснер (David Zinsner) и старший исполнительный директор компании Мишель Джонстон Хольтхаус (Michelle Johnston Holthaus). Вдвоем они будут руководить компанией, пока не будет найден новый СЕО.

Совет директоров компании сформировал комитет по поиску преемника Гелсингера и помощь ему нанял консультантов из консалтинговой компании Spencer Stuart, которая занимается подбором руководителей.

Intel не раскрывает, как долго она искала сменщика Роберта Свона, коим в 2021 г. стал Патрик Гелсингер. Но зато известно, что до выбора Свона на пост СЕО компания оставалась без гендиректора в течение полугода.