Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170633
ИКТ 13284
Организации 10427
Ведомства 1450
Ассоциации 976
Технологии 3404
Системы 25247
Персоны 73074
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

USF University of San Francisco Университет Сан-Франциско


13.03.2025 В Intel назначили нового гендиректора. Тонущего американского чипмейкера возглавил «китайский шпион» 1
06.02.2015 В США назначен федеральный ИТ-директор 1
08.06.2007 Открыт новый вид опасных для человека бактерий 1
18.01.2002 Пол Отеллини – новый президент и COO Intel 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

USF и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2383 1
SAP SE 5296 1
Microsoft Corporation 24709 1
Intel Corporation 12235 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Walt Disney Company 624 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 28 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5294 1
Управление финансами - Financial management 610 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67197 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51374 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2913 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 1
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 15 1
Grove Andrew - Гроув Эндрю 7 1
Zinsner David - Цинснер Дэвид 9 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 166 1
Scott Tony - Скотт Тони 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 2
США - Калифорния 4633 2
США - Калифорния - Фолсом 3 1
США - Калифорния - Беркли 281 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51638 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2956 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10033 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 58 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6351 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1398 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5817 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1627 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8834 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5487 1
ScienceDaily 400 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 12 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще