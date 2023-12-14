Чип-индустрия Китая схлопывается с рекордной скоростью. Под гнетом санкций США закрываются десятки компаний в день

В Китае не прекращается ежедневная убыль компаний, которые в той или иной степени связаны с разработкой или производством микросхем и процессоров. Каждый день их становится на 30 меньше, и процесс, начавшийся сразу после первых американских санкций, пока не остановим.

Санкции США все же работают

Китайская ИТ-индустрия, на протяжении последних пяти лет борющаяся с американскими санкциями, как выяснилось, очень активно сдает позиции и сокращается. Пока крупные компании без лишнего шума разрабатывают 5-нанометровые процессоры и затем производят их, небольшие стартапы массово уходят с рынка, лишаясь регистрации и закрываясь.

Процесс этот приобрел невиданные масштабы. Портал Tom’s Hardware пишет, что по итогам 2023 г. ИТ-сфера КНР лишится около 10,9 тыс. компаний, работающих над микросхемами. Другими словами, в среднем в Китае прекращают работу по 30 таких фирм в день.

Что еще более важно, скорость, с которой эти компании уходят с рынка, постоянно растет. Торговая война между США и Китаем ведется с 2018 г, а первые американские санкции ударили по китайской ИТ-отрасли весной 2019 г., когда компания Huawei лишилась доступа к мобильным сервисам Google и потеряла возможность выпускать полноценные (с точки зрения пользовательского опыта) Android-смартфоны.

Все быстрее и быстрее

По подсчетам портала DigiTimes, за неполные пять лет в Китае закрылось более 22 тыс. «микросхемных» компаний. Из всего вышесказанного следует, что на 2023 г. пришлась почти половина этого количества.

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В этом году с рынка ушли рекордные 10,9 тыс. связанных с чипами компаний. Для сравнения, в 2022 г. их было немногим более 5,7 тыс., то есть почти вдвое меньше.

Аналитики портала связывают происходящее с несколькими факторами, в числе которых – растущая конкурентная борьба между китайскими компаниями в секторах проектирования микросхем, производства полупроводников и оборудования для производства пластин. Одни компании выдавливают с рынка других.

Второй фактор – это недостижение компаниями главной цели абсолютно любого бизнеса – от домашней швейной мастерской для ИТ-гиганта мирового уровня. Цель любого предприятия – это деньги, и чем их больше, тем лучше, но многие китайские ИТ-компании, в том числе и те, которые возникли при поддержке федеральных и региональных властей Китая, так и не смогли выйти на достойный уровень дохода.

Согласно официальной статистике Китая, из 3243 местных компаний – разработчиков микросхем в 2023 г. имели годовую выручку менее 10 млн юаней или около $1,4 млн.

Как китайцы помогли американцам

Американские санкции, вне всякого сомнения, повлияли на сокращение ИТ-индустрии КНР, но и сам ИТ-компании Китая приложили к этому руку. Tom’s Hardware пишет, что производители микросхем в этой стране, в большинстве своем, сейчас теряют деньги из-за нераспроданных запасов. А возникли эти запасы, опять же, по вине своих компаний и из-за неправильного планирования.

Столкнувшись с резко возросшим спросом на их продукцию в ковидный 2020 г., когда весь мир перешел на удаленную работу, китайские чипмейкеры нарастили объемы выпуска микросхем и поначалу не прогадали. Постковидный 2021 г. действительно оказался весьма удачным с точки зрения продаж, но в конце февраля 2022 г. все изменилось. Мировая экономика оказалась в стагнации, спрос на любую технику упал во всем мире, как и спрос на различные микросхемы. В конце 2022 – начале 2023 г. рынок чипов пережил очередное падение спроса, в результате чего у компаний осталось много запасов, которые они не могли продать. При всем этом продукция многих из них теряет в цене с течением времени.

Нет вложений – нет бизнеса

Еще одной непреодолимой проблемой, особенно для небольших компаний, стал недостаток инвестиций. США ограничили финансовые вливания в китайскую полупроводниковую промышленность (а также в технологии искусственного интеллекта и квантовых вычислений), а европейские инвесторы не склонны вкладывать средства в китайские компании по производству микросхем в условиях действующих санкций США.

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Более крупные компании, например YMTC (производит модули флеш-памяти), потратили миллиарды долларов, в том числе и выданных государством, на поиск альтернативных поставщиков и приобретение сторонних инструментов , чтобы оставаться в бизнесе, в то время как Huawei, как сообщал CNews, строит секретную сеть предприятий по производству микросхем.

Тем временем у небольших китайских ИТ-компаний нет ресурсов, чтобы идти в ногу со временем. И хотя китайское правительство инвестирует в индустрию микросхем (Китайский инвестфонд в начале декабря 2023 г. влил в китайского производителя чипов HLMC $1 млрд на освоение техпроцесса ниже 10 нм), оно не может вкладывать деньги в каждый стартап по производству полупроводников.

Консолидация отрасли

Происходящее в китайской ИТ-отрасли полностью изменило ее. Небольшие стартапы в сфере полупроводников столкнулись с низким спросом на свою продукцию, переизбытком готовых чипов и с трудностями в получении инвестиций – частных или государственных.

Это вынудило многих выйти из игры. Как итог, закрытие стартапов всего за несколько лет превратило китайскую полупроводниковую промышленность в основном в крупные компании, хотя еще совсем недавно ее наполняли десятки тысяч небольших фирм.