Сверхприбыли в прошлом. Рынок полупроводников показал смешной годовой рост, спасибо AMD и Apple
По итогам 2022 г. суммарная выручка мировых производителей выросла всего лишь на 1,1%. У крупнейших игроков рынка в лице Intel и Samsung она просела на десятки процентов, тогда как у AMD она показала почти 43-процентный рост. Выручка Apple за год подскочила более чем на 20%, и это один из лучших результатов в мире.
Иногда и 1% в радость
Мировая суммарная выручка производителей полупроводников по итогам 2022 г. показала околонулевой рост в сравнении с 2021 г. Согласно статистике аналитической компании Gartner, она увеличилась лишь на 1,1% за 12 месяцев.
В данном случае речь идет именно о разработчиках процессоров и других микросхем, а не о контрактных производителях (SMIC, TSMC и др.). У некоторых из них есть свои фабрики, но подавляющему большинству приходится обращаться за помощью к сторонним вендорам.
В 2022 г. общая выручка участников рынка полупроводников составила около $601,7 млрд против приблизительно $595 млрд, то есть 1,1% в денежном выражении это около $7 млрд.
Основную часть мировой выручки разделили между собой американские компании – из 10 крупнейших игроков рынка их семь. Оставшиеся три – это тайваньская MediaTek и южнокорейские Samsung и SK Hynix.
Никаких глобальных перестановок
Согласно Gartner, в первой тройке по объему выручки в 2022 г. оказались Samsung, Intel и SK Hynix (в порядке убывания). За год их позиции совершенно не изменились, и к тому же все три показали отрицательный рост выручки. С минусом 2022 г. завершила еще одна компания – Micron, занявшая пятую строчку в рейтинге Gartner за 2022 г. против четвертой годом ранее.
Тем временем очень мощный рывок совершила компания AMD – главный и единственный конкурент Intel на рынке х86-процессоров. За год она смогла нарастить выручку на внушительные 42,9% с $16,3 млрд до $23,28 млрд и подняться с десятой строчки рейтинга на седьмую.
По версии Gartner, это наилучший показатель среди крупнейших вендоров. Но нельзя не отметить и достижения Apple, которой еще год назад не было в составе топ-10. Теперь же она находится на десятом месте, а ее выручка в 2022 г. выросла на 20,4% год к году.
|Место в 2022 г.
|Место в 2021 г.
|Производитель
|Выручка за 2022 г., $ млрд
|Доля рынка в 2022 г.
|Выручка за 2021 г., $ млрд
|Рост выручки в сравнении с 2021 г.
|1
|1
|Samsung Electronics
|65,585
|10,9%
|73,197
|-10,4%
|2
|2
|Intel
|58,373
|9,7%
|72,536
|-19,5%
|3
|3
|SK Hynix
|36,229
|6%
|37,192
|-2,6%
|4
|5
|Qualcomm
|34,748
|5,8%
|27,093
|28,3%
|5
|4
|Micron Technologies
|27,566
|4,6%
|28,624
|-3,7%
|6
|6
|Broadcom
|23,811
|4%
|18,793
|26,7%
|7
|10
|AMD
|23,285
|3,9%
|16,299
|42,9%
|8
|8
|Texas Instruments
|18,812
|3,1%
|17,272
|8,9%
|9
|7
|MediaTek
|18,233
|3%
|17,617
|3,5%
|10
|11
|Apple
|17,551
|2,9%
|14,58
|20,4%
|Другие компании
|277,501
|46,1%
|271,749
|2,1%
|В сумме
|601,694
|100,0%
|594,952
|1,1%
Американские Qualcomm и Broadcom тоже зафиксировали рост выручки на 28,3% и 26,7% соответственно, но это не помогло им сильно продвинуться в рейтинге Gartner. Qualcomm смогла подняться с пятого места на четвертое, а Broadcom осталась на шестой позиции.
Кто виноват
2022 г. оказался весьма стрессовым для участников рынка полупроводников. Если в 2020 и 2022 г. эта сфера страдала от острого дефицита продукции, то в 2022 г. нехватка моментально сменилась забитыми до отказа складами и плохими продажами.
Дефицит был вызван повышенным спросом на технику из-за коронавируса и общемирового перехода на удаленную работу. В 2022 г. с COVID-19 продолжил бороться лишь Китай, так как в других странах все ковидные ограничения были успешно сняты.
Это стало первой причиной падения продаж полупроводников – людям перестали требоваться гигантские объемы техники для домашнего офиса. Кто-то купил все, что было нужно, а кто-то просто вернулся в офис.
Вторая причина – это проблемы с мировой экономикой начавшиеся во второй половине февраля 2022 г. спрос на технику упал еще сильнее – люди стремились и стремятся сэкономить финансы, будучи не очень уверенными в завтрашнем дне, в котором новый компьютер или смартфон может уже не понадобиться.
Когда память – не главное
Сильнее всех в 2022 г. досталось производителям микросхем памяти. Выручка в этом сегменте полупроводников просела на 10% в 2022 г., несмотря на то, что он обеспечил 25% продаж на этом рынке чипов по итогам всего года.
Сегмент памяти начал вовсю демонстрировать признаки значительного падения спроса еще к середине 2022 г. В первую очередь это связано с сокращением закупок со стороны OEM-производителей электронного оборудования. Накопив немалые запасы в пандемийный период, они начали опустошать склады, тем самым снижая не только выручку производителей памяти, но и свои расходы.
К концу 2022 г. положение на рынке ухудшились до такой степени, что большинство компаний, занимающихся производством памяти, объявили о сокращении капитальных затрат в 2023 г. Некоторые ко всему прочему сократили производство пластин, чтобы уменьшить объем складских запасов у своих клиентов.
Но в 2023 г. вендоры памяти столкнутся со снижением цен на свою продукцию как раз из-за падения продаж и ее переизбытка. Немного улучшить ситуацию может, в том числе, уход с рынка крупных игроков. Например, на ситуацию может повлиять ситуация, в которой оказалась китайская компания YMTC – семилетний стартап, который очень быстро стал влиятельным игроком на мировом рынке микросхем памяти. В конце 2022 г. он оказался в «черном списке» властей США и лишился поставок оборудования, а также потерял крупного клиента в лице Apple. Конкуренты YMTC, в числе которых Samsung и SK Hynix могут постараться обратить случившееся с компанией в свою пользу.
Samsung, к слову, уже работает в этом направлении. Как сообщал CNews, в декабре 2022 г. она воспользовалась бедственным положением YMTC и на 10% подняла цены на свою флеш-память 3D NAND.