TSMC и Apple объединились против всех, чтобы поразить мир 2-нанометровыми чипами

Apple помогает TSMC в разработке 2-нанометрового техпроцесса, чтобы оказаться в числе первых, кто выпустит процессоры по этим нормам. Тестовое производство предварительно назначено на 2023 г., и оно начнется на 3-нанометровом конвейере, который тоже интересует Apple. На полную мощность он должен заработать в 2022 г.

Коалиция Apple и TSMC

Компании TSMC (крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции) и Apple начали вместе работать над 2-нанометровыми нормами производства микросхем. По информации портала WCCFTech, они объединили свои усилия, чтобы ускорить переход на эту пока еще не анонсированную технологию.

Согласно имеющимся данным, партнеры идут к своей цели ускоренными темпами – например, TSMC уже приступила к подготовке площадки для строительства фабрики с оборудованием для 2-нанометровой литографии и массового выпуска таких микросхем. Где именно она расположится, пока остается неизвестным, однако тестовый выпуск чипов будет осуществляться на другом заводе.

У TSMC есть фабрика в китайском городе Баошань, расположенном рядом с Синьчжу. Как пишет WCCFTech, в настоящее время компания занимается там наладкой отдельной производственной линии для 3-нанометрового производства, к которому намерена приступить в очень скором будущем. Именно здесь, с высокой долей вероятности, и будет осуществляться тестовый выпуск микросхем по 2-нанометровым нормам.

Зачем TSMC понадобились 3 нанометра

На начало марта 2021 г. TSMC была одной из немногих компаний, освоивших самый современный в мире на данный момент техпроцесс – 5 нм. Она использует его для выпуска чипов по заказу многих крупных компаний, включая AMD, Qualcomm и упомянутую Apple, которая, по предварительным данным, обеспечила TSMC 80% заказов на производство по этой технологии на весь 2021 г.

TSMC и Apple вместе устремились к новым нормам производства

На 3 нанометра большинство перечисленных компаний пока не претендуют, и лишь Apple проявляет к ней интерес. Но этот техпроцесс очень нужен и компании Intel, собственные заводы которой лишь недавно перешли на 10 нанометров. WCCFTech пишет, что новые линии в Баошане строятся в первую очередь для выполнения именно ее заказов.

Сроки запуска тестового производства с использованием 3 нм техпроцесса TSMC и Apple не сообщают. По информации портала Patently Apple, компания из Купертино уже получила от своего партнера первые опытные образцы таких микросхем.

Массовый выпуск 3-нанометровых микросхем предварительно запланирован на 2022 г., так что новые процессоры Apple, которые она намерена представить в 2021 г., будут 5-нанометровыми. Среди них может оказаться и мобильный А15 для iPhone и iPad – его будут выпускать по улучшенным нормам 5 нм, получившим название N5P.

Когда ждать 2 нм

Пока неизвестно, насколько сильно объединение усилий Apple и TSMC позволило приблизить сроки релиза первых 2-нанометровых процессоров, поскольку TSMC раньше не указывала в своей дорожной карте точные сроки их появления. Упоминался лишь 2023 г., но о нем же говорится и сейчас – на эту дату назначено производство опытных образцов. Таким образом, на полную мощность конвейер может заработать как в том же 2023 г., так и спустя год или даже два.

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Apple, с высокой долей вероятности, станет одной из первых, кто обеспечит TSMC заказами на новые чипы. Ей 2 нм понадобятся для выпуска процессоров собственной разработки как для iPhone вместе с iPad, так и для компьютеров Mac – именно на фабриках TSMC в настоящее время производится ее 5-нанометровый М1 для MacBook и Mac mini. О заинтересованности других компаний в 2-нанометровом техпроцессе данных пока нет.

Добавим, что TSMC начала разработку 2-нанометровых норм еще летом 2019 г., о чем сообщил тогда один из ее руководителей Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou). На тот момент у компании даже не был готов 5 нм техпроцесс, и она только-только начинала подготовку к освоению 3 нм.

Освоить 2 нанометра хочет и компания Intel. В декабре 2019 г. она раскрыла свои весьма амбициозные планы по переходу на новые суперсовременные нормы производства процессоров и опережению всех своих конкурентов, однако по срокам она существенно отстает от той же TSMC.

Дорожная карта Intel на ближайшие годы

Так, она собиралась перейти на 5 нанометров к 2023 г., а пару лет спустя – и на 3 нанометра. На 2027 г. у нее назначено начало выпуска 2-нанометровых чипов, плюс у нее есть планы на 1,4 нанометра к 2029 г. – об этом техпроцессе Apple и TSMC пока ничего не говорят.

В то же время Intel не спешит сворачивать 14-нанометровое производство. В конце октября 2020 г. Роберт Свон (Robert Swan), теперь уже бывший гендиректор компании, заявил, что этот техпроцесс уже давно окупился и приносит прибыль, тогда как 10 нм, наоборот, лишь выкачивает из нее деньги.