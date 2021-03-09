Спецпроекты

TSMC и Apple объединились против всех, чтобы поразить мир 2-нанометровыми чипами

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Apple помогает TSMC в разработке 2-нанометрового техпроцесса, чтобы оказаться в числе первых, кто выпустит процессоры по этим нормам. Тестовое производство предварительно назначено на 2023 г., и оно начнется на 3-нанометровом конвейере, который тоже интересует Apple. На полную мощность он должен заработать в 2022 г.

Коалиция Apple и TSMC

Компании TSMC (крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции) и Apple начали вместе работать над 2-нанометровыми нормами производства микросхем. По информации портала WCCFTech, они объединили свои усилия, чтобы ускорить переход на эту пока еще не анонсированную технологию.

Согласно имеющимся данным, партнеры идут к своей цели ускоренными темпами – например, TSMC уже приступила к подготовке площадки для строительства фабрики с оборудованием для 2-нанометровой литографии и массового выпуска таких микросхем. Где именно она расположится, пока остается неизвестным, однако тестовый выпуск чипов будет осуществляться на другом заводе.

У TSMC есть фабрика в китайском городе Баошань, расположенном рядом с Синьчжу. Как пишет WCCFTech, в настоящее время компания занимается там наладкой отдельной производственной линии для 3-нанометрового производства, к которому намерена приступить в очень скором будущем. Именно здесь, с высокой долей вероятности, и будет осуществляться тестовый выпуск микросхем по 2-нанометровым нормам.

Зачем TSMC понадобились 3 нанометра

На начало марта 2021 г. TSMC была одной из немногих компаний, освоивших самый современный в мире на данный момент техпроцесс – 5 нм. Она использует его для выпуска чипов по заказу многих крупных компаний, включая AMD, Qualcomm и упомянутую Apple, которая, по предварительным данным, обеспечила TSMC 80% заказов на производство по этой технологии на весь 2021 г.

2nm600.jpg

TSMC и Apple вместе устремились к новым нормам производства

На 3 нанометра большинство перечисленных компаний пока не претендуют, и лишь Apple проявляет к ней интерес. Но этот техпроцесс очень нужен и компании Intel, собственные заводы которой лишь недавно перешли на 10 нанометров. WCCFTech пишет, что новые линии в Баошане строятся в первую очередь для выполнения именно ее заказов.

Сроки запуска тестового производства с использованием 3 нм техпроцесса TSMC и Apple не сообщают. По информации портала Patently Apple, компания из Купертино уже получила от своего партнера первые опытные образцы таких микросхем.

Массовый выпуск 3-нанометровых микросхем предварительно запланирован на 2022 г., так что новые процессоры Apple, которые она намерена представить в 2021 г., будут 5-нанометровыми. Среди них может оказаться и мобильный А15 для iPhone и iPad – его будут выпускать по улучшенным нормам 5 нм, получившим название N5P.

Когда ждать 2 нм

Пока неизвестно, насколько сильно объединение усилий Apple и TSMC позволило приблизить сроки релиза первых 2-нанометровых процессоров, поскольку TSMC раньше не указывала в своей дорожной карте точные сроки их появления. Упоминался лишь 2023 г., но о нем же говорится и сейчас – на эту дату назначено производство опытных образцов. Таким образом, на полную мощность конвейер может заработать как в том же 2023 г., так и спустя год или даже два.

Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы
Новое в СХД

Apple, с высокой долей вероятности, станет одной из первых, кто обеспечит TSMC заказами на новые чипы. Ей 2 нм понадобятся для выпуска процессоров собственной разработки как для iPhone вместе с iPad, так и для компьютеров Mac – именно на фабриках TSMC в настоящее время производится ее 5-нанометровый М1 для MacBook и Mac mini. О заинтересованности других компаний в 2-нанометровом техпроцессе данных пока нет.

Добавим, что TSMC начала разработку 2-нанометровых норм еще летом 2019 г., о чем сообщил тогда один из ее руководителей Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou). На тот момент у компании даже не был готов 5 нм техпроцесс, и она только-только начинала подготовку к освоению 3 нм.

Освоить 2 нанометра хочет и компания Intel. В декабре 2019 г. она раскрыла свои весьма амбициозные планы по переходу на новые суперсовременные нормы производства процессоров и опережению всех своих конкурентов, однако по срокам она существенно отстает от той же TSMC.

2nm602.jpg

Дорожная карта Intel на ближайшие годы

Так, она собиралась перейти на 5 нанометров к 2023 г., а пару лет спустя – и на 3 нанометра. На 2027 г. у нее назначено начало выпуска 2-нанометровых чипов, плюс у нее есть планы на 1,4 нанометра к 2029 г. – об этом техпроцессе Apple и TSMC пока ничего не говорят.

В то же время Intel не спешит сворачивать 14-нанометровое производство. В конце октября 2020 г. Роберт Свон (Robert Swan), теперь уже бывший гендиректор компании, заявил, что этот техпроцесс уже давно окупился и приносит прибыль, тогда как 10 нм, наоборот, лишь выкачивает из нее деньги.



Другие материалы рубрики

Покупатели катастрофически разочаровались в новых iPhone. Apple резко сокращает производство

Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал

В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству

Оперативная память и SSD во всем мире стремительно дорожают, и пока не планируют дешеветь

Важное обновление Windows 10 сломало резервное копирование

Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают

Техноблог

Зачем нужен NFC, кроме бесконтактных платежей?

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Показать еще

Наука

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера