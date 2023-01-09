Цены на оперативную память мощно падают вопреки стараниям производителей. Самое интересное впереди

DRAM продолжает дешеветь

В ближайшие месяцы компьютерная оперативная память значительно подешевеет, считают в компании TrendForce.

По итогам I квартала 2023 г., согласно прогнозу аналитиков, цены динамическую память с произвольным доступом (DRAM) снизятся в среднем на 13-18% в квартальном выражении. Микросхемы ОЗУ для персональных компьютеров и серверов станут дешевле на 20%. В сегменте DRAM для мобильных устройств падение цен будет минимальным – продажи в нем и так остаются наименее рентабельными для производителя.

В TrendForce соответствующие тенденции связывают с наличием у поставщиков все еще больших складских запасов продукции вследствие сохранения стабильно низкого спроса в мире на потребительскую электронику.

Цены на DRAM продолжают падение

Затяжное падение цен на DRAM специалисты исследовательской компании предсказывали еще осенью 2021 г. В августе 2022 г. эксперты TrendForce высказали предположение о том, что удешевление памяти продолжится и в 2023 г.

Общих усилий оказалось мало

Среди тройки крупнейших в мире производителей DRAM-памяти – SK Hynix, Micron и Samsung – только последней удалось добиться некоторых успехов в вопросе ликвидации излишков, но весьма скромных. Этому способствовала продуманная ценовая политика. Впрочем, компании это не помогло – как ранее сообщил CNews, прибыль Samsung по итогам IV квартала 2024 г. рухнула до уровня 2014 г.

Американская Micron в ноябре 2022 г. объявила о том, что сократит производство микросхем DRAM и NAND, чтобы предотвратить дальнейшее снижение рыночных цен на память.

Тем не менее усилий участников рынка оказалось недостаточно и, согласно прогнозу анлитиков TrendForce, тенденция к падению цен на DRAM сохранится во II квартале 2023 г.

ПК-сегмент

В сегменте DRAM для ПК OEM-вендоры сокращали объемы закупок в течение двух кварталов подряд из-за слабых продаж ноутбуков. По состоянию на начало I квартала 2023 г. они располагают запасами оперативной памяти, которых, как ожидают специалисты TrendForce, хватит на 9-13 недель. Традиционный сезонный спад потребительского спроса на компьютерную технику является для них серьезным ограничивающим фактором, не позволяющим достаточно эффективно избавляться от внушительных складских запасов.

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В TrendForce считают, что в течение I квартала 2023 г. поставщики DRAM сократят объемы производства. Micron это уже сделала, и, как ожидается, южнокорейская SK Hynix тоже вскоре последует примеру американцев. Однако избыток предложения в сегменте DRAM для ПК по-прежнему останется значительным.

Micron, SK Hynix и Samsung ведут политику агрессивного снижения цен на новейшую DRAM-память DDR5, поэтому аналитики склонны утверждать, что доля ОЗУ на основе микросхем этого типа в сегменте DRAM для ПК достигнет почти 20% в I квартале 2023 г.

DDR5-память в период с января по март 2023 г. подешевеет примерно на 18-23%, DDR4 –на 15-20%. В среднем же продукция на базе DRAM для ПК станет дешевле примерно на 15-20%.

Серверный сегмент

Что касается сегмента DRAM для серверов, то и его ожидает существенное снижение цен. Аналитики прогнозируют, падения спроса на серверы в течение I квартала 2023 г. Этому поспособствуют уже упомянутый сезонный фактор и ухудшение эконмической ситуации в мире.

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Североамериканские вендоры облачных услуг вносят свою лепту в сокращение спроса на серверную продукцию, уменьшая объем ее закупок и сокращая темпы развертывания новой инфраструктуры. Несмотря на это, поставщики продолжают увеличивать долю серверной оперативной памяти в общем объеме выпускаемой продукции. Таким образом, сокращение производства DRAM в целом оказывается недостаточной мерой для того, чтобы поддерживать цены на серверную память на прежнем уровне.

В результате, по мнению экспертов TrendForce, серверная продукция на базе DDR5 в I квартале 2023 г., подешевеет на 18-23%, то есть несколько сильнее, нежели память, выполненная по технологиям предыдущего поколения (DDR4) – в случае с ней падение цен составит 15-20%. При этом уровень проникновения DDR5 в серверном сегменте достигнет примерно 10%. Другими словами, именно решения на базе DDR4 будут оказывать наиболее весомое влияние на средние цены в сегменте DRAM для серверов.