Оперативная память DRAM подешевеет гораздо сильнее, чем ожидалось. Во всем виноваты корейцы

Память DRAM подешевеет сильнее, чем ожидалось

В ближайшие месяцы компьютерная оперативная память потребительского уровня существенно подешевеет, считают в компании TrendForce. Аналитики скорректировали свой первоначальный прогноз на III квартал 2022 г., согласно которому цены на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) должны были снизиться на 8-13% относительно предыдущего квартала. По новым оценкам, этот показатель составит уже 13-18%.

Как отмечают эксперты TrendForce, это связано с желанием южнокорейских производителей памяти поскорее избавиться от накопившихся запасов на фоне постоянно растущего объема выпускаемой продукции. Значительное снижение ценника стимулирует продажи через дистрибьюторские и партнерские каналы компаний.

Южнокорейские технологические гиганты Samsung и Sk Hynix являются одними из самых крупных производителей DRAM-памяти в мире. По данным IC Insights, в 2021 г. их совокупная доля на мировом рынке достигла 71,3% (в деньгах). Принимаемые этими компаниями решения неизменно отражаются на состоянии рынка. У более мелких производителей в данном случае не остается другого выбора, кроме как присоединиться к лихорадочному снижению цен, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Бум спроса на DDR3 прошел

В 2021 г. цены на устаревшую память DDR3 (ее выпуск начался в 2007 г.) достигли рекордных значений последних лет. Так, микросхемы емкостью 4 Гбит продавались с наценкой в 60% относительно исторического минимума. Эксперты DigiTimes объясняли это явление, в частности, дефицитом производственных мощностей и переходом ряда линий на выпуск самой современной памяти DDR5 в ущерб продукции предыдущих поколений.

TrendForce скорректировала прогноз по уровню снижения цен на память DRAM

Теперь, по мнению аналитиков TrendForce, память DDR3 ожидает постепенное удешевление в долгосрочной перспективе. Потребитель все чаще будет делать выбор в пользу более современной и совершенной во многих отношениях DDR4, которая к тому же отличается привлекательной ценой.

Долгосрочный тренд

Специалисты TrendForce ожидают, что в дальнейшем падение цен будет продолжаться, пока на рынке DRAM наблюдается избыточное предложение. Таким образом, в IV квартале 2022 г. потребительская память подешевеет еще на 3-8%, и нельзя исключать возможности сохранения этих тенденций в 2023 г.

Затяжное падение цен на DRAM аналитики TrendForce предсказывали еще осенью 2021 г.

Micron прогнозирует снижение объема выручки

Ранее на этой неделе третий в мире производитель DRAM-памяти – американская Micron – предупредила акционеров о том, что объем ее выручки по итогам III квартала 2022 г. может оказаться ниже запланированного на фоне неуклонного падения спроса на DRAM и флеш-память NAND.

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В компании первоначально рассчитывали, что этот показатель окажется на уровне $6,8-$7,6 млрд. Теперь ее представители склонны считать, что реальные показатели будут ближе к нижней границе этого диапазона.

Micron намерена урезать капитальные расходы в 2023 г. в связи со сложившейся ситуацией.

По данным TrendForce, производители оперативной памяти столкнулись со снижением объема выручки на 4% – до $24,03 млрд – еще в I квартале 2022 г. Аналитики связывали это с инфляцией, закономерным падением потребительского спроса после «ковидных» 2020 и 2021 гг., а также конфликтом между Россией и Украиной.