Оперативную память перестали покупать. Производители сверхдефицитной DRAM-памяти терпят убытки

Выручка производителей DRAM в I квартале 2022 г. обвалилась на 4% из-за перенасыщения рынка, падения спроса на оперативную память и ситуации на Украине, хотя еще в 2020 и 2021 гг. планки памяти были чуть ли не в дефиците из-за повышенного спроса. Несмотря на это, основные участники рынка намерены нарастить объемы производства DRAM-чипов в самом ближайшем будущем.

DRAM не приносит деньги

Производители оперативной памяти столкнулись с резким падением выручки в I квартале 2022 г. По данным аналитической компании TrendForce, в сумме она упала на 4% в сравнении с IV кварталом 2022 г.

Общая выручка производителей DRAM за первую четверть 2022 г. остановилась на отметке $24,03 млрд. Эксперты TrendForce связывают это с тремя глобальными факторами, один из которых – рыночная инфляция.

На сокращении выручки вендорами оперативной памяти также отразилось падение спроса на планки памяти со стороны покупателей, который пришел на смену ажиотажному спросу на них в «ковидные» 2020 и 2021 гг. Не меньшую роль в этом сыграл и конфликт между Россией и Украиной, считают в TrendForce. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 г., то есть приблизительно в середине отчетного периода.

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Еще один фактор, тоже повлиявший на падение доходов производителей памяти – это перенасыщенность складов ритейлеров. Покупатели сократили объемы закупок памяти, в результате чего сети распространения сосредоточились на продаже имеющихся у них партий, а не на закупках новых. Да и в целом снижение спроса повлияло на удешевление планок памяти, что тоже сократило доходы вендоров. Как сообщал CNews, затяжное падение цен на оперативную память эксперты TrendForce предсказали еще в сентябре 2021 г.

Кто в выигрыше

Сложившаяся ситуация на рынке памяти отразилась не на всех производителях. В плюсе по результатам I квартала 2022 г. осталась американская компания Micron. Это один из трех крупнейших производителей DRAM в мире.

Выручка Micron за отчетный период показала рост в пределах 2,4%. Похвастаться чем-то подобным другие компании из топ-3, корейские Samsung и SK Hynix, не могут.

Выручка Samsung, лидера рынка DRAM, упала на 1,1% в сравнении и с IV кварталом 2021 г., а у SK Hynix она обвалилась на 11,8%.

В сумме на эти три компании приходится 70,8% мирового рынка модулей DRAM. Из-за падения контрактных цен коэффициенты операционной прибыли этой троицы были пересмотрены в сторону понижения. У Samsung, SK Hynix и Micron упали до 48%, 39% и 40,1% соответственно.

Что касается тайваньских производителей, то общая выручка компании Nanya, сосредоточенной на производстве потребительской памяти DRAM, за отчетный период упала на 7,4%. По данным TrendForce, главной причиной в данном случае стало падение цен на планки памяти.

Компания Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC) из Тайваня показала 23,3-процентное сокращение выручки на фоне снижения спроса на ее собственную продукцию со стороны крупных клиентов. Однако PSMC также является контрактным проихводителем чипов. Если учесть показатели этого направления ее бизнеса, то итоговая выручка за отчетный период увеличилась на 3%.

Выручка компании Winbond за три месяца снизилась на 4,6% из-за диверсификации производства. Часть ее мощностей была переоборудована на выпуск флэш-памяти, что привело к сокращению количества произведенных модулей DRAM.

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Выручка всех остальных игроков рынка в сумме упала на 14,8%.

Доли рынка

Особых изменений в плане расстановки сил рынок DRAM в I квартале 2022 г. не претерпел. Samsung по-прежнему является его лидером с долей 42,3%, но в сравнении с IV кварталом 2021 г. она сократилась – на тот момент она была на уровне 43,5%.

SK Hynix нарастила свою долю с 27,3% до 29,7%. Также рост показали PSMC (с 0,2% до 0,3%) и Nanya (с 3% до 3,1%). У Micron осталось 22,3% рынка вместо прежних 23,8%, а доля Winbond осталась неизменной – 1%. На все остальные компании пришлось 1,4% рынка вместо 1,2% в конце 2021 г.

Планы на будущее

Неудачное начало 2022 г. пока не влияет на планы основных игроков рынка. В то же время компании пока не спешат делать долгосрочные прогнозы.

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Корейская Samsung не отказывается от задуманного расширения производственных мощностей. К середине 2023 г. она собирается запустить конвейер по выпуску DRAM-модулей на новой фабрике P3L. По данным TrendForce, этот завод сосредоточится на производстве чипов DDR5 – самого современного стандарта оперативной памяти.

SK Hynix тоже рассчитывает на повышение объемов выпуска памяти DRAM. В I квартале 2022 г. прирост количества произведенных чипов показал ее завод М16 в Южной Корее. В то же время ее корейская фабрика М14, напротив, стала выпускать меньше DRAM-модулей, вследствие чего суммарный рост объемов выпуска DRAM этой компанией оказался небольшим.

Micron, единственный крупный игрок DRAM-рынка, завершивший I квартал 2022 г. с ростом выручки, в 2022 г. Micron не планирует увеличивать общий объем выпуска модулей оперативной памяти. Nanya тоже не надеется на наращивание количества выпускаемых чипов. Сейчас она сосредоточена на возведении своего нового завода Fab5A, который должен заработать в 2025 г.

В планы Winbond на 2022 г. входит оснащение своей фабрики в городе Гаосюн (Тайвань). Ввод новых мощностей в эксплуатацию будет постепенным – он запланирован на вторую половину 2022 г.