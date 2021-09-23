Рост цен в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение

Эксперты TrendForce опубликовали весьма оптимистичные прогнозы на IV квартал 2021 г. По их подсчетам, рост цен на NAND и DRAM-память в III квартале 2021 г. сменится резким их падением. Подешеветь должны и почти все готовые устройства на базе этих чипов, кроме планок памяти SODIMM и SSD-накопителей корпоративного класса.

Свет в конце тоннеля

В ближайшие месяцы на мировом рынке ожидает внушительное снижение цен на флеш-память NAND и модули оперативной памяти DRAM, сообщает исследовательская компания TrendForce. Это неминуемо отразится на стоимости потребительских устройств – как минимум SSD-накопители совсем скоро значительно подешевеют.

Согласно данным аналитиков TrendForce, III квартал 2021 г., который завершится 30 сентября 2021 г., не охарактеризуется падением цен на NAND-память (модули UFS и еММС, используемые в мобильных устройствах. Напротив, к концу квартала она подскочит на 5% в сравнении с II кварталом 2021 г.

SSD-накопители потребительского класса за этот период продемонстрируют рост цен на 3-8%. Твердотельные носители информации вырастут в цене на 13-18%, а в среднем NAND-память подорожает на 5-10%.

На этом фоне в разы более оптимистичными выглядят прогнозы TrendForce на последнюю четверть 2021 г. По расчетам ее аналитиков, чипы еММС и UFS упадут в цене на 5-10% в квартальном исчислении, что в теории может повлечь за собой удешевление гаджетов, в которых они используются. Это смартфоны, телефоны, планшеты и некоторые модели ноутбуков и неттопов.

К концу 2021 года есть шанс увидеть новые, более низкие цены на SSD-накопители

Клиентские твердотельные накопители, вероятно, упадут в цене на 3–8 %. В то же время SSD корпоративного уровня, напротив, продолжат дорожать – их цены вырастут максимум на 5% от показателей III квартала.

Среднее падение цен на NAND-память составит от 0% до 5% по сравнению с III кварталом 2021 г.

Оперативная память возьмет пример с NAND

Память стандарта DRAM, как и флеш-память, в большинстве своем дорожала на протяжении всей третьей четверти 2021 г. в IV же квартале рост цен сменится весьма ощутимым падением, хотя и не на все виды планок памяти.

К примеру, по подсчетам TrendForce, планки памяти для настольных ПК в III квартале 2021 стали дороже на 3-8%, нежели чем во II квартале. Серверная память за тот же период показала рост цен на 5-10, память для ноутбуков и неттопов (SODIMM) – на 5-15%. Цены на модули памяти для видеокарт выросли на 10-15%.

Если рассматривать отдельно потребительскую память DRAM стандарта DDR4, то за III квартал 2021 г. она стала дороже на 3-8%, а устаревшая DDR3, как ни странно, на 8-13% (хотя это было ожидаемо). В среднем цены на DRAM-память за третью четверть 2021 г. подросли на 3-8%.

Ждать падения цен на SODIMM пока не стоит

Возвращаясь к прогнозам на грядущий IV квартал 2021 г., эксперты TrendForce заявили, что средняя стоимость DRAM-памяти упадет на те же 3-8% от значений в III квартале. Пользовательская память DDR4 подешевеет на 5-10%, DDR3 – на 3-8%.

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Далее, видеопамять станет доступнее на 0-5%, серверная DRAM – на 0-5%, ПК-память – на 5-10%. И лишь стоимость планок SODIMM для ноутбуков и неттопов сохранится на уровне III квартала 2021 г., считают в TrendForce.

В чем причина

По мнению аналитиков, цены на память DRAM и NAND перейдут от резкого роста в первой половине 2021 г. к столь же стремительному падению во IV квартале 2021 г. не без причины. Они полагают, что удешевление станет следствием переизбытка чипов на складах покупателей – компаний, выпускающих устройства, в которых используются такие чипы.

К примеру, производители ПК и серверов, говорится в отчете TrendForce, сумели накопить микросхемы памяти с большим запасом. Даже если новых поставок больше не будет, имеющихся у них на складах запасов хватит им более чем на два месяца. Таким образом, дефицит на рынке носителей информации можно считать побежденным, что и приведет к снижению цен на конечные устройства.

Все может измениться

Происходящее на рынке памяти контрастирует с ситуацией, наблюдавшейся на нем в первых двух кварталах 2021 г. Все крупные компании были уверены, что нехватка памяти затянется надолго, и компания Micron даже выступила с предупреждением, что нехватка DRAM может привести к резкому удорожанию оперативной памяти.

Тогда дефицит был связан с последствиями пандемии коронавируса, во время которой потребители, вынужденные переходить на удаленную работу, скупали компьютеры и другую технику для превращения своего дома в офис. В результате на рынке возник дефицит

В настоящее время, отмечают в TrendForce, гигантского спроса на технику не наблюдается. Одно из следствий этого – переизбыток чипов памяти на складах производителей устройств.

Тем не менее, рыночные условия могут измениться в любое время, пишет портал TechSpot. К тому же, в отчете ничего не сказано о ценах на оперативную память DDR5, которая в начале 2022 г. начнет проникать в дома и офисы вместе с новыми компьютерами на базе современных процессоров AMD и Intel.

Ранее аналитики TrendForce подсчитали, что в 2022 г. средняя цена памяти DDR5 будет примерно на 30% выше в сравнении с DDR4.