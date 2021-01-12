Intel готовит целую россыпь процессоров в стиле ARM

Intel раскрыла свои планы на 2021 г. по выпуску новых процессоров – она намерена запустить сразу пять новых семейств, главным из которых станет Alder Lake. Это полноценное 12 поколение чипов компании, оно получит улучшенный 10-нанометровый техпроцесс SuperFin и, главное, обзаведется разделением ядер на классы, как это реализовано в большинстве современных ARM-процессоров.

Россыпь новинок Intel

Компания Intel анонсировала четыре новых семейства центральных процессоров для настольных и мобильных компьютеров и отдельно показал представителя пятого семейства – Rocket Lake-S. Чипы ориентированы на устройства самых разных классов, включая ПК базового уровня, ориентированные на образовательный сегмент, и производительные корпоративные лэптопы.

Премьеру новых семейств своих чипов Intel провела в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2021, открывшейся 11 января 2021 г. Она продемонстрировала новых представителей линейки Core vPro, серии N, а также мобильные Core Tiger Lake-H, а также рассказала о новом поколении Alder Lake, следующем за Rocket Lake (дебют Rocket Lake назначен на I квартал 2021 г.). Главная особенность Alder Lake – это разделенные на кластеры ядра, как это реализовано в подавляющем большинстве мобильных процессоров на базе архитектуры ARM.

По задумке Intel, все свои новинки она выпустит в течение 2021 г. К примеру, первые устройствами на базе свежих процессоров N-серии должны поступить в продажу в I квартале 2021 г., а чипы Alder Lake увидят свет во второй половине 2021 г.

Core 12-го поколения

Серия Alder Lake – это не просто «потомок» Rocket Lake, это полностью новое 12-е поколение процессоров Intel. Его отличительной чертой, пишет портал MSPowerUser, станет не только привычное для разработчиков ARM-процессоров, но новое для Intel разделение ядер на кластеры энергоэффективных и высокопроизводительных – оно будет удивлять кое-чем еще.

Подробности о процессорах Intel Alder Lake пока засекречены

В частности, именно на Alder Lake, по данным MSPowerUser, Intel начнет обкатывать свою новую технологию производства SuperFin, представляющую собой улучшенный 10-нанометровый техпроцесс. Как сообщал CNews, Intel анонсировала эту технологию в середине августа 2020 г., а первые чипы на ее основе должны были выйти к концу 2020 г.

По заверениям Intel, применение SuperFin позволяет повысить производительность транзисторов на 15-20% в сравнении с обычным 10-нанометровым техпроцессом, используемым компанией. «Это самый большой внутриузловой скачок за всю историю компании. Это очень большой прирост производительности», – отметил главный архитектор Intel Раджа Кодури (Raja Koduri).

Никаких технических подробностей об Alder Lake Intel раскрывать не стала. Известно только, что новые процессоры 12 поколения она намерена выпускать и для настольных, и для мобильных ПК. Их количество, стоимость и, самое главное, отличия от текущего 11 поколения Intel уточнит ближе к дате анонса, которая пока не установлена.

Компьютер на базе процессора Alder Lake

Во время презентации Intel показа лишь настольный ПК под управлением Windows 10, собранный, по заверениям ее представителей, на прототипе одного из будущих представителей линейки Alder Lake.

Подробности о Rocket Lake S

На CES Intel не стала рассказывать обо всей линейке Rocket Lake-S, релиз которой состоится в обозримом будущем – она поведала только о ее топовом настольном процессоре Core i9-11900K. Он создается для производительных игровых компьютеров и, по утверждению Intel, он может обеспечить прирост показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций) в пределах 19% в сравнении с актуальным поколением десктопных чипов компании – Comet Lake.

Возможности флагманского Core i9-11900K серии Rocket Lake-S

Кроме того, по подсчетам Intel, ее новый i9-11900K обходит топовый процессор Ryzen 9 5900X компании AMD в современных видеоиграх. Она утверждает, что ее решение обеспечивает на 2-8% более высокую производительность при работе в паре с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080.

Сравнение Core i9-11900K с Ryzen 9 5900X

Core i9-11900K – это 8-ядерный процессор с 16 потоками и частоте до 5,3 ГГц. Он поддерживает оперативную память DDR4-3200, имеет 20 линий PCIe 4.0, а для его использования потребуется материнская плата с чипсетами 400-й серии (кроме B460 и H410), то есть апгрейд до системной платы с чипсетом 500-й линейки не потребуется.

Процессоры для учебы

В рамках CES 2021 Intel рассказала о выпуске новых процессоров для хромбуков и ученических ноутбуков. Это Pentium Silver и Celeron N-серии с дизайном Jasper Lake. Во время презентации Intel говорила о шести новых чипах – трех 6-ваттным тепловым пакетом и трех – с 10-ваттным.

Каждый из шести процессоров получил 10-нанометровый техпроцесс и поддержку оперативной памяти LPDDR4X, и в каждом из них число ядер равно числу потоков, то есть технология HyperThreading в них не реализована. Младшие Celeron N4500 и Celeron N4505 получили всего по два вычислительных ядра, остальные четыре CPU – четырехъядерные.

Процессоры N-серии для учебы

Процессор Ядра, потоки Частота, ГГц Тепловыделение, Вт Частота видеокарты, ГГц Поддерживаемая память Pentium N6005 4, 4 2 - 3,3 10 900 LPDDR4X-2933 Celeron N5105 4, 4 2 - 2,9 10 800 LPDDR4X-2933 Celeron N4505 2, 2 2 - 2,9 10 750 LPDDR4X-2933 Pentium N6000 4, 4 1,1 - 3,3 6 850 LPDDR4X-2933 Celeron N5100 4, 4 1,1 - 2,8 6 800 LPDDR4X-2933 Celeron N4500 2, 2 1,1 - 2,8 6 750 LPDDR4X-2933

Источник: Intel

По заявлениям Intel, новые «учебные» процессоры смогут похвастаться максимум 78-процентным приростом производительности графики и ростом общей производительности в пределах до 38% на фоне линейки процессоров Goldmont Plus, к примеру, Pentium N5030.

Новые чипы Intel N-серии выйдут в хромбуках в I квартале 2021 г. Устройства с Linux и Windows появятся во II квартале 2021 г.

Производительные мобильные процессоры

Еще одной новинкой Intel на CES 2021 стали мобильные процессоры серии Tiger Lake-H. Оригинальная серия Tiger Lake, как сообщал CNews, дебютировала в начале сентября 2020 г., и теперь Intel дополнила ее еще более производительными чипами.

Tiger Lake состоит из девяти моделей процессоров, тогда как новая Tiger Lake-H – из трех: Core i5-11300H, Core i7-11370H и Core i7-11375H. Все представители трио получили по четыре ядра и восемь потоков и уровень тепловыделения, не превышающий 35 Вт.

Процессоры Tiger Lake-H

Процессор Ядра, потоки Частота, ГГц Тепловыделение, Вт Поддерживаемая память Кэш L3, МБ Core i7-11375H 4, 8 3,3 - 5 28 - 35 LPDDR4X-4267 12 Core i7-11370H 4, 8 3,3 - 4,8 28 - 35 LPDDR4X-4267 12 Core i5-11300H 4, 8 3,1 - 4,4 28 - 35 LPDDR4X-4267 8

Источник: Intel

По заверениям Intel, новый топовый Core i7-11375H – это «самый быстрый в мире мобильный процессор по однопоточной производительности». В его составе есть 12 МБ кэша третьего уровня, частота от 3,3 до 5 ГГц, а производится он по 10-нанометровым нормам.

Новые процессоры Intel Tiger Lake-H ориентированы на использование в игровых ноутбуках, и первые из них поступят в продажу до конца I квартала 2021 г. Их выпуском займутся Acer, Asus, MSI и ряд других производителей, а к началу III квартала 2021 г. число моделей лэптопов на базе этих чипов превысит 40.

Кроме того, в конце весны – начале лета 2021 г. Intel планирует дополнить серию Tiger Lake-H еще более производительными восьмиядерными процессорами, способными разгоняться свыше 5 ГГц. Их тепловыделение возрастет до 45 Вт, а объем кэша L3 увеличится до 24 МБ.

Новые Core vPro для корпоративных ноутбуков

Последним из четырех семейств CPU Intel, показанных на CES 2021, стали Core vPro семейства Tiger Lake для ноутбуков бизнес-класса. Intel показала четыре процессора 11 поколения с поддержкой технологии vPro и интегрированной графикой Intel Iris Xe.

Для ультрапортативных лэптопов корпоративного уровня Intel подготовила процессоры Core i5-1140G7 и Core i7-1180G7 (по четыре ядра и восемь потоков, тепловыделение до 15 Вт), максимальная частота которых составляет 4,2 и 4,6 ГГц соответственно. Оба процессора работают с ОЗУ стандарта LPDDR4X-4266, а в состав их видеокарты Intel Iris Xe входят 80 и 96 исполнительных блоков на частоте 1,1 ГГц.

Процессоры Core vPro

Процессор Ядра, потоки Частота, ГГц Тепловыделение, Вт Поддерживаемая память Кэш L3, МБ Частота видеокарты, ГГц Core i7-1185G7 4, 8 3 - 4,8 от 12 до 28 LPDDR4X-4266 12 1,35 Core i5-1145G7 4, 8 2,6 - 4,4 от 12 до 28 LPDDR4X-4266 8 1,3 Core i7-1180G7 4, 8 1,3 - 4,6 от 7 до 15 LPDDR4X-4266 12 1,1 Core i5-1140G7 4, 8 1,1 - 4,2 от 7 до 15 LPDDR4X-4266 8 1,1

Источник: Intel

Для более продвинутых бизнес-лэптопов у Intel теперь есть процессоры Core i5-1145G7 и Core i7-1185G7 (по четыре ядра, восемь потоков, тепловыделение до 28 Вт). Core i5-1145G7 работает на частоте от 2,6 до 4,4 ГГц а частота Core i7-1185G7 варьируется от 3,0 до 4,8 ГГц. Встроенная в них видеокарта Intel Iris Xe имеет 80 и 96 исполнительных блоков соответственно, ее частота – 1,3 и 1,35 ГГц.

Все новые процессоры с поддержкой vPro Intel укомплектовала встроенной платформой безопасности Intel Hardware Shield. Это аппаратная система на базе искусственного ИИ для предотвращения различных атак.