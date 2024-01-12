Индия бросилась скупать ИИ-ускорители Nvidia, которые запретили продавать в Китай

Меньше Китая, больше Индии

Nvidia переориентировала экспорт своих передовых GPU с рынка Китая, поставки на который затруднены из-за санкций США, на соседнюю Индию, пишет The Register.

Компании-операторы дата-центров из этой южноазиатской страны закупают продукцию американского чипмейкера партиями в десятки тысяч единиц, чтобы закрыть растущие потребности в оборудовании для решения задач в сфере искусственного интеллекта.

Так, Yotta, владеющая сетью дата-центров в разных регионах Индии и оказывающая облачные услуги, планирует расширить вычислительные мощности принадлежащих ей центров обработки данных с использованием 32 тыс. ускорителей Nvidia H100 и H200 до 2025 г. Около 16 тыс. из них, как ожидается, компания получит в июле 2024 г. Устройства лягут в основу вычислительной инфраструктуры нового центра обработки данных Yotta в ныне строящемся международном финансово-технологическом городе GIFT (Gujarat International Finance Tec-City) в индийском штате Гуджарат, открытие которого намечено на март 2024 г.

В недавнем интервью Reuters генеральный директор (CEO) Yotta Сунил Гупта (Sunil Gupta) заявил, что контракт на поставку передовых GPU, заключенный с Nvidia, оценивается примерно в $1 млрд.

Согласно прогнозу Yotta, совокупные затраты Индии на внедрение технологий машинного обучения достигнут $14 млрд к 2030 г. Однако, по словам Гупты, успех на этом направлении возможен лишь в случае применения правильного подхода к развертыванию ИИ-инфраструктуры. Учитывая размеры инвестиций в инфраструктуру собственных дата-центров Yotta и выбранного поставщика, резонно предположить, что именно с продукцией Nvidia, по мнению Гупты, связано будущее технологий искусственного интеллекта в Индии.

Промышленные гиганты в игре

Помимо Yotta, осуществлять закупки ИИ-продукты Nvidia планировал один из крупнейших холдингов Индии – Reliance Industries. В его структуру входят компании, относящихся различным отраслям, таким как текстильная промышленность, энергетика, нефтехимия, телекоммуникации и медиа.

В сентябре 2023 г. Reliance и Nvidia заключили соглашение о поставке так называемых суперчипов GH200 (гибридная сборка, состоящая из двух интегральных микросхем: GPU H100 и 72-ядерного ARM9-процессора общего назначения). На основе этого «железа» будут построены серверы для дата-центра телеком-«дочки» Reliance – Jio.

Оборудование планируется использовать для обучения больших языковых моделей (LLM; к таковым, например, относится GPT компании OpenAI), которые смогут работать с текстами, написанными на всем множестве языков Индии. Напомним, что в этой стране официальный статус имеют 22 языка, а используется населением – более сотни.

Еще один индийский промышленный гигант – конгломерат Tata Group – совместно с Nvidia работает над созданием ИИ-суперкомпьютера на базе все тех же GH200, который послужит инфраструктурой для запуска ряда облачных сервисов компании.

На момент публикации данного материала неизвестно, какие объемы поставок оборудования Nvidia зафиксированы в контрактах американского чипмейкера с Tata и Jio. Однако, принимая во внимание сложность и масштабность поставленных компаниями перед собой задач, можно предположить, что они будут сопоставимы с тем, о которых сообщают в Yotta.

Экспортные ограничения и методы их обхода, взятые на вооружение Nvidia

В октябре 2022 г. Минторг США с подачи администрации президента Джозефа Байдена (Jospeh Biden) ужесточил правила поставок полупроводников, при разработке которых используются американские технологии, в КНР. В частности, предусматривалось введение ограничений на уровень вычислительной мощности поставляемой в Китай полупроводниковой продукции. В качестве метрики был выбрана такая характеристика интегральной микросхемы как скорость двунаправленной передачи данных (bidirectional transfer rate; BTR).

В ответ на это Nvidia в I квартале 2023 г. вывела на рынок несколько «урезанную» версию своего наиболее востребованного рынком ИИ-ускорителя H100, которая удовлетворяла требованиям властей США, – H800.

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Однако в октябре 2023 г. экспортные ограничения были расширены, и теперь под них попадали не только ускорители H100, но и искусственно ухудшенные H800, которые были специально «подогнаны» под рынок КНР. Такой поворот событий поставил под сомнение исполнимость контрактов на поставку оборудования, которые Nvidia заключила с китайским бизнесом. По информации Financial Times, к августу 2023 г. компании из КНР перечислили Nvidia около $5 млрд авансом, стремясь закупиться ускорителями впрок.

Уже в ноябре 2023 г. Nvidia объявила о намерении выпустить три новые экспортные модели GPU: H20, L20 и L2. Планы компании, которые предполагают очередную деликатную попытку обхода экспортных ограничений привлекли внимание Минторга США, однако, как отмечает The Register, судя по всему, власти США не будут препятствовать выходу с этими продуктами на китайский рынок.

Другой вопрос – заинтересует ли новая линейка GPU клиентов Nvidia из КНР. Согласно сообщению Wall Street Journal, крупные китайские операторы вычислительной инфраструктуры не горят желанием покупать «неполноценные» ускорители и все чаще посматривают в сторону продукции местных производителей, таких как Huawei.

По информации издания, местные ИТ-гиганты, такие как Tencent и Alibaba, якобы уже проинформировали Nvidia о сокращении объема закупок GPU ее производства в 2024 г.

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Продажи в Китае составляют 20-25% от совокупной выручки Nvidia. Таким образом, финансовое благополучие компании, которая фактически лишилась возможности отгружать ряд востребованных продуктов в КНР, во многом зависит от того, удастся ли ей найти сопоставимый по объему рынок сбыта.

На протяжении всей эпопеи с постоянным ужесточением экспортных ограничений Nvidia демонстрировала оптимизм относительно собственного будущего. В отчете, поданном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), декларировалась уверенность компании в том, что дополнительные ограничения в краткосрочной перспективе не будут иметь негативного эффекта на ее финансовые показатели ввиду сильного спроса на ее продукцию в глобальных масштабах.