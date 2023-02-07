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Tencent Qzone

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.02.2023 Tencent Cloud заключил партнерское соглашение с MONT 1
06.02.2019 IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов 1
13.04.2010 Китайцы хотят заработать на Mail.ru, «Одноклассниках» и «ВКонтакте» 1
07.04.2009 Китайские социальные сети популярнее Facebook и MySpace 1
07.04.2009 Китайские социальные сети популярнее Facebook и MySpace 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Tencent Qzone и организации, системы, технологии, персоны:

Tencent 190 5
Meta Platforms - Facebook 4621 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Alibaba Group 473 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
MONT - МОНТ 187 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Microsoft Corporation 25775 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
IXcellerate - Икселерейт 153 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Zynga Game Network 133 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Naspers 85 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
Tiger Global Management 44 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
101Hotels.com 456 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
GPU - vGPU - virtual Graphics processing unit - GPU virtualization - виртуальный графический процессор - виртуальный графический ускоритель - GPUaaS - GPU as a Service 79 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 274 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 1
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 64 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 1
Tencent QQ Messenger - мессенджер 44 3
Tencent - WeChat - мессенджер 177 2
Myspace - социальная сеть 640 2
Tencent Cloud 18 2
Tencent OS 2 1
Google Android 15244 1
Microsoft Azure 1526 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Huawei Cloud 84 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
Усманов Алишер 311 1
Кочетков Владислав 248 1
Елин Дмитрий 11 1
Мильнер Юрий 137 1
Фингер Грегори 13 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Таджикистан - Республика 953 1
Таиланд - Королевство 926 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Туркмения - Туркменистан 456 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Bloomberg 1627 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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